Zprávy o podpisu Nurmagomedova s UFC jsou lež, vzkázal jeho manažer. Šampion PFL má exkluzivní smlouvu a ruce svázané

Zvěst se po scéně válela několik dní. Usman Nurmagomedov, 28letý ruský bojovník lehké váhy (do 70 kg) s bilancí 22-0-0 a jedním zápasem uznaným za neplatný, šampion PFL, mezinárodní organizace smíšených bojových umění, prý podepsal s konkurenční UFC a oznámení padne během turnaje v New Yorku. Neporažený šampion se zvučným příjmením v nové firmě, to si fanoušek představí snadno. Místo oznámení ale dorazil krátký vzkaz od jeho manažera, že na tom není slovo pravdy. A k tomu jedna věta, která váží víc než samotné popření: jeho klient teď nesmí jednat s nikým jiným než s PFL. Jenže Ali Abdel-Aziz už v srpnu vyslovil číslo, které se s listopadovým vzkazem rozchází. Redakce MMAmag proto postavila obě vyjádření vedle sebe.
Tři věty na sociální síti a přestupová horečka byla pryč
Popření přišlo 11. listopadu 2026 od Aliho Abdel-Azize, šéfa manažerské agentury Dominance MMA, která Nurmagomedova zastupuje. Ruské znění jeho textu zveřejnil server Championat a připsal ho Abdel-Azizovu účtu na síti X.
„Lidi, zprávy, že Usman Nurmagomedov podepsal kontrakt s jinou promotérskou společností, neodpovídají skutečnosti. Stále vede exkluzivní jednání s PFL, což znamená, že teď nemůže jednat s jinými promotérskými společnostmi“. Citaci do češtiny přeložila redakce MMAmag z ruštiny.
Manažer tedy netvrdí jen to, že podpis neexistuje. Tvrdí, že jeho klient si zatím ani nesmí sednout ke stolu s konkurencí. Jde o jeho vyjádření, nikoli o zveřejněný dokument: smlouvu ani její znění nikdo nepředložil.
Žádná z organizací to zatím nepotvrdila. Mezi tiskovými zprávami, které PFL zveřejnila na svém webu, redakce MMAmag k 11. listopadu 2026 žádné oznámení o Nurmagomedovově odchodu nenašla a v oficiálním žebříčku ho organizace dál vede jako šampiona lehké váhy a mužskou jedničku pořadí bez ohledu na váhové kategorie. Jenže o lhůtě, která jeho ruce svazuje, mluvil Abdel-Aziz už v srpnu. A tehdy k ní přidal konkrétní číslo.
Devadesát dní, které nevycházejí
O smluvní volnosti svého klienta mluvil manažer veřejně 4. srpna 2026 v rozhovoru pro web MMA Junkie. Podle přepisu, který převzal ruský Sports.ru, řekl o PFL toto: „Dalších 90 dní mají exkluzivní právo jednat“. Po uplynutí lhůty prý začne mluvit s dalšími lidmi. Z toho plyne jediné: termín si do veřejného prostoru pustil sám.
Redakce MMAmag postavila obě veřejně citovaná vyjádření vedle sebe a 90 dní dopočítala na kalendáři. Počátek lhůty nikdo nezveřejnil, počítalo se proto od tří dat, která k newyorskému zápasu veřejně patří.
|Od čeho se okno počítá
|Datum startu
|Konec po 90 dnech
|Vážení před turnajem PFL v New Yorku
|30. 7. 2026
|28. 10. 2026
|Zápas s Archiem Colganem
|31. 7. 2026
|29. 10. 2026
|Manažerův výrok o 90 dnech
|4. 8. 2026
|2. 11. 2026
Ani jeden ze tří scénářů nedosáhne do listopadového týdne, o kterém se mluvilo. Nejpozdější z nich končí 2. listopadu 2026, tedy 9 dní před manažerovým vzkazem. Možnosti zůstávají dvě: buď lhůta běží od jiného data, nebo byla prodloužena. Bez znění smlouvy jde o dopočet z veřejných výroků, ne o výklad kontraktu. Ať okno běží, nebo ne, cenu si Nurmagomedov vyšrouboval za 3:42 v New Yorku.
Titul obhájil za 3:42 a cena šla nahoru
Naposledy nastoupil 31. července 2026 v hlavním programu turnaje PFL v New Yorku a v sázce byl jeho titul v lehké váze. Proti němu stál Archie Colgan, neporažený vyzyvatel číslo 3 divize s bilancí 13-0. Nurmagomedov šel do klece s bilancí 21-0 a hotovo bylo v 1. kole technickým knockoutem v čase 3:42.
Z oficiálního profilu na webu PFL redakce MMAmag vyčetla jeho tým i obě bilance: kariérní 22-0-0 s jedním zápasem bez výsledku a zápasovou bilanci 4-0-0 pod hlavičkou PFL. Trénuje v Machačkale ve škole Abdulmanapa Nurmagomedova. Organizace sama v pozvánce na zápas psala o jednom z nejlegendárnějších příjmení ve smíšených bojových uměních a připomínala jeho bratrance Chabiba Nurmagomedova.
Proto není odchod takového jména pro PFL obyčejné škrtnutí řádku v soupisce. Je to šampion i tvář žebříčku zároveň.
V New Yorku si zvedl cenu, do New Yorku se nevrátí
KOMENTÁŘ Fanoušci čekali oznámení na UFC 334, turnaji, který se koná 14. listopadu 2026 v newyorské Madison Square Garden. Na oficiální kartě, do které redakce MMAmag nahlédla, jméno Usman Nurmagomedov není; turnaj nesou 2 titulové zápasy, Gane proti Hokitovi a Harrisonová proti Nunesové. Žádná z organizací podpis neoznámila. Nejde o přestup, ale o vyjednávací tah zveřejněný na sociální síti.
Dokud PFL vede Nurmagomedova jako svého šampiona a UFC o něm mlčí, nemá fanoušek v ruce nic než zvěst. Namítnete, že manažer by nepopíral něco, co neexistuje. Jenže popření v tomhle byznysu často znamená, že se jedná, jen ne tam, kde si scéna myslela. A nevysvětluje, proč devadesátka, kterou si Abdel-Aziz sám nastavil v srpnu, vyšla na kalendáři dřív než jeho listopadový vzkaz.
Co sledovat, abyste to poznali dřív než ostatní? Soupisku a tiskové zprávy UFC, žebříček PFL a okamžik, kdy jedna z organizací promluví sama za sebe místo manažera. Do té doby platí, co platí: zboží je vystavené, trh po něm sahá, ale klíč od zámku drží jedna strana a ta zatím neřekla nic.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala k 11. listopadu 2026 s oficiálním profilem a žebříčkem PFL, s přehledem tiskových zpráv PFL, se stránkou turnaje UFC 334 a se stránkou Madison Square Garden. Citaci z 11. listopadu 2026 přebírá od serveru Championat, který ji připsal účtu Aliho Abdel-Azize na síti X; originální příspěvek se otevřít nepodařilo, síť X vracela chybu 403, a text je překladem redakce z ruštiny. Srpnový výrok o 90 dnech pochází z rozhovoru pro MMA Junkie ze 4. srpna 2026; primární video ani přepis nebyly dostupné, redakce proto použila shodné přepisy serverů Sports.ru a Metaratings. Do výpočtu vstoupila tři data (30. července 2026 jako vážení, 31. července 2026 jako zápas s Colganem, 4. srpna 2026 jako datum výroku), ke každému bylo prostě přičteno 90 kalendářních dní. Článek nezahrnuje znění smlouvy ani skutečný počátek lhůty, nepoužívá žádnou částku a otevřené zůstává, zda exkluzivní jednání dál běží a zda UFC či PFL na věc samy zareagují.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek