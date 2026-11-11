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Samsung zvažuje konec velkých aktualizací pro starší Galaxy Watch. Místo nich dostanou jen bezpečnostní záplaty

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Informátor na síti X tvrdí, že Samsung chce u starších hodinek Galaxy Watch skoncovat s novými verzemi systému. Bezpečnostní záplaty by ale měly zůstat.
Chytré hodinky Galaxy Watch 6 classic

Chytré hodinky Galaxy Watch 6 classic

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.11.2026 20:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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