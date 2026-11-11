Samsung zvažuje konec velkých aktualizací pro starší Galaxy Watch. Místo nich dostanou jen bezpečnostní záplaty

Koncem října se na síti X objevil příspěvek informátora vystupujícího pod přezdívkou kro, kterému se následně věnovala technologická média včetně
SamMobile a Android Authority. Podle jeho tvrzení Samsung u blíže nespecifikovaných „starších“ modelů Galaxy Watch zvažuje ukončení velkých systémových aktualizací, tedy přechodů na nové generace Wear OS a One UI Watch. Hodinky by tak nadále dostávaly už jen bezpečnostní záplaty. Samsung však tuto změnu veřejně neoznámil ani nepotvrdil. Dosavadní oficiální přísliby podpory proto formálně stále platí. Právě v tom je ale háček: u některých modelů by takový krok znamenal nedodržení toho, co firma dosud uživatelům slibovala. Co jsou „velké aktualizace“ a proč na nich záleží
Velká aktualizace u Galaxy Watch znamená přechod na novou generaci operačního systému. Konkrétně: Watch6 přišly na trh s Wear OS 4 a One UI 5 Watch, Watch7 s Wear OS 5 a One UI 6 Watch, Watch8 s Wear OS 6 a One UI 8 Watch a nejnovější Watch9 s Wear OS 7 a One UI 9 Watch. Každý takový přechod může přinést přepracované rozhraní, nové zdravotní funkce, širší kompatibilitu aplikací a lepší propojení s chytrým telefonem.
Bezpečnostní aktualizace naproti tomu slouží především k opravám zranitelností operačního systému a komponent specifických pro Samsung. Nepřinášejí nové funkce ani zásadní vizuální změny. Hodinky tak mohou zůstat zabezpečené, jejich funkční výbava se ale už nebude rozšiřovat.
V praxi to znamená, že uživatelé, jejichž hodinky přestanou dostávat velké aktualizace, mohou přijít o novinky, jako jsou Daily Cardio Load, Heart Health nebo Vitals, které Samsung představil s One UI 9 Watch. Některé z těchto funkcí jsou navíc dostupné pouze na Watch7 a novějších modelech. Ani instalace nejnovější verze systému tedy automaticky nezaručuje, že uživatel získá všechny nové funkce.
Koho by se to reálně dotklo
Únik konkrétní modely nejmenuje. Na základě oficiálně komunikovaných termínů podpory ale lze jednotlivé generace Galaxy Watch rozdělit do dvou skupin.
Modely blízko konce podpory:
Galaxy Watch4 – bezpečnostní podpora skončila 31. srpna 2026 a hodinky už nejsou na aktuálním seznamu aktivně podporovaných nositelných zařízení. Přechod na režim „pouze bezpečnostní záplaty“ by u nich proto nebyl překvapivý.
Galaxy Watch5 – bezpečnostní podpora má pokračovat do 31. srpna 2027 a hodinky stále figurují na
seznamu aktivně podporovaných zařízení dostávajících čtvrtletní bezpečnostní aktualizace. Pokud by po aktualizaci na One UI 9 přestaly dostávat nové generace systému, odpovídalo by to původně komunikované politice čtyř velkých aktualizací.
Modely uprostřed životního cyklu:
Model Bezpečnostní podpora do Na seznamu podporovaných Beta One UI 9 Watch Watch6 31. srpna 2028 Ano Od 7. září 2026 Watch7 neuvedeno (aktivní) Ano Od začátku září 2026 Watch8 31. prosince 2030 Ano Od 26. srpna 2026 Watch9 31. července 2031 Ano Na trh přišly s One UI 9
U Watch6, Watch7 a Watch8 by předčasné ukončení velkých aktualizací bylo v rozporu s dosud komunikovanými závazky Samsungu. Všechny tři řady firma stále vede jako aktivně podporované a u všech probíhaly nebo probíhají beta testy One UI 9 Watch. Stabilní verzi pro tyto modely Samsung dosud veřejně neoznámil. Ještě v polovině října navíc pokračovalo vydávání dalších beta verzí.
Proč by to Samsung dělal
Oficiální vysvětlení zatím neexistuje. Možné důvody naznačují pouze sekundární zdroje. Informátor kro zmiňuje nevyřešené problémy s procesory a přetrvávající chyby. Android Authority k tomu přidává kontext opakovaných stížností uživatelů na zpomalování, přehřívání a další problémy, které se u starších Galaxy Watch objevovaly po aktualizacích.
Jde však výhradně o spekulace vycházející z neoficiálního úniku a dosavadních zkušeností s touto řadou, nikoli o potvrzené stanovisko Samsungu. Firma se k celé záležitosti zatím nevyjádřila.
Jak je na tom konkurence
Samsung je v ekosystému Androidu paradoxně stále nadprůměrný. Od roku 2022 oficiálně nabízí pro Galaxy Watch4 a novější až čtyři generace systémových aktualizací a pět let bezpečnostních záplat. U letošních modelů Watch9 a Ultra2 se podle SamMobile podpora rozšířila na pět velkých systémových aktualizací.
Google u Pixel Watch garantuje minimálně tři roky softwarových aktualizací včetně bezpečnostních záplat. Apple konkrétní délku podpory v letech nezveřejňuje. Informuje především o kompatibilitě jednotlivých modelů s aktuální verzí watchOS. Například watchOS 27 podporuje Apple Watch Series 9 a novější, Ultra 2 a novější a SE 3.
Podle nás je podstatné především to, že i kdyby Samsung u Watch5 skutečně přešel na režim „pouze bezpečnostní záplaty“, stále by dodržel původní slib čtyř generací systémových aktualizací. Problém by nastal až u Watch6 a novějších modelů, protože tam by šlo o zásah do očekávání, která firma sama vytvořila.
Co mohou čeští majitelé dělat
Pokud by Samsung skutečně omezil aktualizace dříve, než slíbil, čeští spotřebitelé nejsou bez ochrany. Podle
České obchodní inspekce může jít o vadu digitálního obsahu či digitální služby, pokud podnikatel neposkytne aktualizace, k nimž se zavázal nebo které veřejně přislíbil. Spotřebitel pak může podle okolností požadovat odstranění vady, přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Reklamaci je však třeba uplatnit u prodejce, nikoli přímo u Samsungu. Silnější pozici mohou mít zejména lidé, kteří si hodinky koupili nedávno, případně ti, u jejichž modelu byl příslib aktualizací součástí veřejné komunikace výrobce.
Kdo zvažuje nákup a chce mít co nejdelší jistotu softwarové podpory, měl by se zaměřit především na Watch9 nebo Ultra2. Tyto modely přicházejí s One UI 9 Watch, mají bezpečnostní podporu plánovanou do poloviny roku 2031 a mají dostávat pět velkých systémových aktualizací. Watch8 s podporou do konce roku 2030 mohou stále představovat zajímavý kompromis mezi cenou a délkou podpory. Watch5 už naopak působí spíše jako model určený k doprodeji.
Důvod k panice zatím není. Majitelé Watch6, Watch7 nebo Watch8 by ale měli sledovat, jak se Samsung k celé záležitosti postaví a zda dodrží dosavadní přísliby softwarové podpory.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík