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Igor Bareš vyměnil panelák za prvorepublikový dům. Vedle bydlí Goldflam, doma má lidskou kost i větev oběšence

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Igor Bareš vyměnil byt s azbestem za prvorepublikový dům na okraji Prahy. Rekonstrukci zvládla manželka a zjistili, že sousedí s Arnoštem Goldflamem.
Igor Bareš a Antonie Talacková

Igor Bareš a Antonie Talacková

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 19:39

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