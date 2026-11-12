Zelený mechový dortík jako z cukrárny. Hebký krém a vláčné těsto z něj dělají lákavou sladkou specialitu

Mechový dortík peču doma ve chvíli, kdy má být na stole něco trochu slavnostního, ale nechci u toho strávit celé odpoledne s cukrářským sáčkem v ruce. Díky baby získá korpus sytě zelenou barvu, zůstane špenátu vláčný a krém z mascarpone a tvarohu ho pěkně odlehčí. Efekt přitom obstará skoro sám vršek dortu, který se rozdrobí a udělá ten známý mechový povrch.
Celý trik je vlastně docela jednoduchý. Vyšlehaná vejce s cukrem, k tomu olej, rozmixovaný špenát a nakonec mouka s kypřicím práškem. Olej a špenát tu mají dost práce: drží korpus měkký i druhý den, kdy už některé začínají smutně vysychat. dorty Citronová kůra a trocha šťávy těsto zvednou chuťově, není pak tak usedlé. Za sebe doporučuju krém půl na půl z mascarpone a tvarohu. Doma u nás se tahle verze osvědčila nejvíc. Čím si mechový dortík získal tolik lidí
Mechové dorty se poslední roky objevují v receptech, na oslavách i v domácích kuchyních dost často. Dává to smysl. Vypadají výrazně, trochu jinak než běžné piškotové dorty, a přitom po člověku nechtějí žádné složité zdobení.
Hodně lidí se na začátku zarazí u
špenátu. V těstě ale nepřebíjí chuť, spíš pracuje potichu v pozadí. Dá barvu, vlhkost a jemnější střídku. Podobné složení se opakuje i u dalších receptů na mechový korpus: vejce, olej, špenát, kypřidlo. A když se korpus povede, nejde jen o hezký dort na fotku. Chutná opravdu dobře. Recept na vláčný mechový dortík se špenátem
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 45-50 minut Doba chlazení a dokončení: alespoň 1 hodina Počet porcí: 10-12 kousků Ingredience pro přípravu
Korpus: 250 g čerstvého baby špenátu 310 g hladké mouky 3 ks vejce velikosti M 180 g cukru krupice 175 ml rostlinného oleje 1 balení kypřicího prášku do pečiva kůra z 1/2 ks bio citronu 1 lžíce citronové šťávy
Krém: 400 g smetany ke šlehání 31 % 250 g mascarpone 250 g měkkého tvarohu 170 g moučkového cukru
Dozdobení: 150-200 g čerstvého ovoce podle chuti Postup přípravy zeleného mechového dortíku
1.
Špenát dobře propláchněte, nechte ho okapat a lehce z něj vymačkejte vodu. Pak ho rozmixujte co nejvíc dohladka. Když v něm zůstanou větší kousky, na chuti to moc nevadí, ale barva korpusu už nebude tak rovnoměrná.
2. Formu o průměru kolem
24 cm vyložte pečicím papírem, případně ji vymažte a vysypte. Troubu zapněte na 170 °C. U tohohle dortu se nevyplácí honit teplotu nahoru, pozvolnější pečení mu svědčí víc.
3. Do mísy rozklepněte
vejce, přidejte cukr a šlehejte několik minut ručním mixérem. Hmota má zesvětlat a nabýt. Nepřeskakoval bych to, protože právě tady se rozhoduje, jestli bude korpus působit lehce, nebo spíš hutně.
4. Za stálého šlehání pomalu přilévejte
olej, ideálně tenkým pramínkem. Potom přidejte rozmixovaný špenát, citronovou kůru a citronovou šťávu. Stačí krátce prošlehat, jen aby se směs spojila.
5. Vedle v misce promíchejte
hladkou mouku s kypřicím práškem. Suchou směs přidávejte do těsta postupně, aspoň natřikrát. Míchejte už jen tolik, aby v těstě nezůstaly suché ostrůvky mouky.
6. Těsto přelijte do připravené formy a povrch srovnejte stěrkou. Pečte přibližně
45-50 minut. Ke konci do středu zapíchněte špejli; pokud ji vytáhnete suchou, korpus je hotový. Tenhle obyčejný test je u mechového dortu pořád nejjistější kontrola.
7. Upečený korpus nechte asi
10 minut stát ve formě. Pak ho opatrně vyjměte a přesuňte na mřížku, kde musí úplně vychladnout. Do teplého korpusu se nožem nepouštějte, zbytečně by se trhal a drolil.
Retro dort Harlekýn: kakaový korpus a dvě šlehačky jako z cukrárny Příprava krému
8. Na krém vyšlehejte
smetanu ke šlehání s moučkovým cukrem do pevnější konzistence. Nakonec krátce zašlehejte mascarpone a tvaroh. Opravdu jen krátce, krém pak zůstane hladký a nebude zbytečně přepracovaný.
9. Vychladlý korpus vodorovně prokrojte. Z horní části seřízněte tenčí vrstvu a rozdrobte ji do misky, poslouží jako mechový posyp. Spodní část korpusu položte na talíř nebo dortový podnos.
10. Na spodní korpus naneste většinu
krému. Přiklopte druhou částí, zbylým krémem potřete vršek i boky a povrch zasypte připravenými drobečky z korpusu. V tuhle chvíli se z obyčejného zeleného dortu stane mechový.
11. Dort ozdobte
čerstvým ovocem. Nejčastěji se dávají borůvky, jahody nebo maliny, ale klidně sáhněte po tom, co zrovna máte. Před krájením ho nechte alespoň 1 hodinu vychladit v lednici. Skladujte ho v chladu a nejlepší je sníst ho do 2 dnů. Foto: Cooky.cz, Mechový dort Rady Pro výraznější zelenou barvu sáhněte po opravdu čerstvém baby špenátu. Povadlé listy ze spodku sáčku už tolik parády neudělají. Krém působí lehčeji, když část mascarpone nahradíte tvarohem. Takhle ho doma připravuju nejčastěji. Korpus krájejte až ve chvíli, kdy je úplně studený. Jinak budete mít drobky na lince, na noži i tam, kde byste je nečekali. Na ozdobu se výborně hodí lesní ovoce. Je lehce kyselé a sladší krém tím pěkně vyrovná.
Dokonalý dortový krém musí dobře chutnat i držet tvar. Poradíme, jak dosáhnout správné konzistence
Královský medovník není jen na oslavu. Medové těsto a krém fungují stejně dobře i ke kávě
Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz