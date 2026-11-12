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Zelený mechový dortík jako z cukrárny. Hebký krém a vláčné těsto z něj dělají lákavou sladkou specialitu

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Mechový dortík patří u nás doma k moučníkům, které dělám, když chci něco slavnostnějšího, ale nechci strávit půl dne zdobením. Díky baby špenátu má krásně zelený korpus, zůstává vláčný a s jemným krémem z mascarpone a tvarohu působí svěže, ne těžce. Nejvíc mě na něm baví, že vypadá efektně už jen tím, jak se vršek rozdrobí na typický mechový povrch.
Obrázek na recept na mechový dort

Obrázek na recept na mechový dort

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na mechový dort
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 02:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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