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Anne Hathaway slaví 44 let, čeká třetí dítě a mizí do ústraní. Za film Ďábel nosí Pradu 2 dostala přes 270 milionů korun

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Anne Hathaway slaví 44. narozeniny a prožívá jeden z nejlepších roků kariéry. Po pěti filmových premiérách a oznámení třetího těhotenství si bere volno.
Anne Hathaway

Anne Hathaway

Zdroj: FOTO:Mireille Ampilhac, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 19:46

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