Anne Hathaway slaví 44 let, čeká třetí dítě a mizí do ústraní. Za film Ďábel nosí Pradu 2 dostala přes 270 milionů korun

Anne Hathaway letos uvedla do kin pět nových filmů a jen za návrat k roli v Ďábel nosí Pradu inkasovala stovky milionů korun. Přesně v době, kdy láme žebříčky návštěvnosti, ale zařadila zpátečku. Před svými 44. narozeninami oznámila třetí těhotenství a s Hollywoodem se na několik měsíců loučí.
Zázračný rok a nečekané oznámení
Letos v červnu sdílela na Instagramu video, ve kterém v bílých šatech odhalila těhotenské břicho. K příspěvku tehdy připojila píseň Baby, I’m yours od zpěvačky Barbary Lewis. V polovině září se pak ukázala v pokročilém těhotenství na newyorské akci značky Bvlgari. V dlouhé bílé róbě si hladila rostoucí bříško. Působí na svůj věk obdivuhodně mladě a fanoušci v komentářích její uvolněný vzhled chválí.
V letní televizní talk show Jimmyho Kimmela na dotaz ohledně pohlaví dítěte s úsměvem reagovala, že ho sice zná, ale neprozradí ho. „Díky za podporu, vždycky si připadám tak neslušně, když tohle říkám.“ S manželem Adamem Shulmanem již vychovávají desetiletého Jonathana a šestiletého Jacka. V minulosti otevřeně mluvila o problémech s početím i bolestné zkušenosti s potratem.
Obří tržby a stamilionové honoráře
Letošní rok přinesl do její kariéry naprostý zlom. Do kin a na obrazovky zamířilo hned pět jejích snímků: Ďábel nosí Pradu 2, Odyssea, Mother Mary, The End of Oak Street a Verity. První dva filmy se navíc staly obrovskými celosvětovými hity. Druhý díl kultovní komedie z módního časopisu vydělal už v srpnu 700 milionů dolarů a Odyssea, která je adaptací Homérova eposu, utržila 1,2 miliardy dolarů.
Podle IMDb dostala za návrat k postavě asistentky Andy Sachsové honorář 12,5 milionu dolarů, což je zhruba 278 milionů korun. V minulosti inkasovala za hlavní part ve snímku Čarodějnice z roku 2020 dokonce 15 milionů dolarů, v přepočtu asi 333 milionů korun.
Na červencové londýnské premiéře Odyssey to označila za extrémně surreálné období. „Jsem ve věku a v bodě kariéry, kdy vím, že takové věci nepřicházejí moc často a rozhodně netrvají věčně,“ řekla. Na této úspěšné vlně chce surfovat co nejdéle, a až nakonec spadne do vody, přijme to jako přirozený konec. Pět filmů v jednom roce ale vyžadovalo velké úsilí. Na premiéře psychologického thrilleru Verity pro magazín Vogue zhodnotila, že pět titulů je opravdu hodně a ne všechno šlo samo. „Za mnou stojí na každém kroku celá armáda lidí a mám zkrátka velké štěstí.“
Konec temných časů
Současný úspěch chutná o to víc, že před více než deseti lety zažívala po zisku Oscara za Bídníky nepříjemné chvíle. Po internetu se šířila obrovská vlna nenávisti a takzvaní „Hathahaters“ kritizovali úplně všechno, co udělala. Studia se tehdy podle jejích vlastních slov bála nabízet jí velké role kvůli toxické internetové pověsti. V nedávném rozhovoru pro The New York Times se k tomuto období vrátila s tím, že dřív nebyla připravená jako člověk ani jako herečka. „Potřebovala jsem se víc vyvinout, jinak by mě snědli zaživa.“ Dnes už má tento stín dávno za sebou.
Už v září v rozhovoru pro Entertainment Tonight plánovala, že se na podzim vypaří jako pára nad hrncem a nikdo ji neuvidí, dokud to nebude vyloženě nutné. Po říjnové premiéře snímku Verity tento slib splnila a zveřejnila vtipné video o svém zmizení. Dává si tak zaslouženou přestávku a k natáčení by se měla znovu vrátit až v březnu 2027, kdy má po boku Toma Cruise roztočit pokračování Dnů hromu. V plánu má následně také třetí díl Deníku princezny, kde si zopakuje oblíbenou postavu Mii Thermopolisové.
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