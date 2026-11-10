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Putinova stínová flotila pod ochranou válečných lodí ruského námořnictva

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Stínová flotila se nyní nepohybuje sama. Rusko začíná využívat korvety určené původně k ochraně vlastních námořních prostor také jako ozbrojený doprovod obchodních plavidel na mezinárodních námořních trasách.
Putinova stínová flotila pod ochranou válečných lodí ruského námořnictva

Putinova stínová flotila pod ochranou válečných lodí ruského námořnictva

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 06:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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