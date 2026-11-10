Putinova stínová flotila pod ochranou válečných lodí ruského námořnictva

Korveta Stojkij (Projekt 20380)
Baltské flotily Ruské federace byla nasazena k doprovodu několika po sobě jdoucích konvojů ruských nákladních lodí opouštějících Baltské moře. Uvedli to OSINT analytici Russian Forces Spotter a Massimo Frantarelli.
Rusko začíná využívat korvety určené původně k ochraně vlastních námořních prostor také jako
ozbrojený doprovod obchodních plavidel na mezinárodních námořních trasách. Nejde jen o demonstraci vlajky, ale o přenesení vojenského prvku do ochrany obchodní dopravy, která je pro ruskou ekonomiku a export strategicky důležitá. Putinovy konvoje se smrtí
Dne 1. listopadu byla korveta s trupovým číslem 545 spatřena během proplutí dánskými průlivy po boku nákladních lodí ANASTASIIA a ASCALON a také středního oceánského tankeru Projektu 160 Elnya.
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Tato skupina vyplula z ruské námořní základny v Baltijsku v Kaliningradské oblasti, kde bylo dříve pozorováno
nakládání vojenské techniky na civilní plavidla.
Poté, co první konvoj proplul Baltským mořem, se loď Stojkij vrátila do Baltského moře. Konkrétně 3. listopadu byla loď spatřena, jak pluje na východ přes Fehmarnský pás. 7. listopadu byla korveta znovu spatřena při průjezdu Velkým Beltem v doprovodu nákladní lodi LADY D.
Podle OSINT analytiků se v druhém konvoji nacházely také lodě LADY R a MAIA-1, které pluly z Baltského moře směrem k dánským průlivům.
Konečné destinace obou konvojů nejsou v současné době známy. Analytici spekulují, že lodě by mohly přepravovat
náklad pro zásobování ruských vojenských jednotek v Libyi nebo jiných afrických zemích.
Dne 28. října
informoval Militarnyj o přípravách velkého konvoje s vojenskou technikou na námořní základně Baltijsk. Na satelitních snímcích z 15. až 23. října analytici pozorovali nakládání obrněných vozidel a logistických nákladních vozidel na lodě ASCALON, LADY D, ANASTASIIA a LADY R.
Tato plavidla již dříve přepravovala
ruský vojenský náklad do zahraničí. V září dorazil do Libye ruský konvoj s vojenským vybavením, jehož součástí byla i loď ANASTASIIA. Stínová flotila: Význam nasazení ozbrojeného doprovodu
Nasazení Stojkije jako
doprovodu obchodních lodí představuje zajímavý posun v používání ruského námořnictva. Korveta není pouhou hlídkovou lodí. Její radarové a elektronické vybavení, protiletadlová obrana, protilodní střely a torpédová výzbroj z ní činí plnohodnotnou bojovou jednotku schopnou působit i mimo bezprostřední okolí ruských námořních základen.
V případě doprovodu tankerů a nákladních lodí její přítomnost především
zvyšuje potenciální rizika případného pokusu o jejich zastavení nebo zadržení. Zároveň může zajišťovat situační přehled, komunikaci s doprovázenými plavidly a signalizovat, že Rusko považuje jejich plavbu za záležitost, do níž je připraveno zapojit své ozbrojené síly.
Je ovšem důležité nepřeceňovat její schopnosti.
Jediná korveta nemůže zajistit absolutní ochranu rozsáhlého konvoje ani kontrolovat celý námořní prostor v jeho okolí.
Zajímavé je, že Stojkij není první korvetou této konstrukce využitou k podobnému účelu. V červnu 2025 doprovázela korveta Bojkij, rovněž projektu 20380, sankcionované tankery Selva a Sierra při plavbě Lamanšským průlivem.
Projekt 20380: Víceúčelové eskortní korvety ruského námořnictva
Ruské korvety projektu 20380, označované v klasifikaci NATO jako Stěreguščij class, představují
víceúčelové hladinové bojové lodě určené především k ochraně pobřežních vod, doprovodu námořních svazů, protiponorkovému boji a zabezpečení námořních komunikací.
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Přestože jsou rozměrově podstatně menší než fregaty nebo torpédoborce, disponují poměrně širokou škálou senzorů a zbraňových systémů, které jim umožňují působit proti hladinovým, vzdušným i podhladinovým hrozbám. Výzbroj a bojové systémy:
1× 100mm námořní kanon A-190. 8 protilodních střel Ch-35 systému Uran. Protiletadlový raketový systém Redut s vertikálními odpalovacími zařízeními. 2× šestihlavňový 30mm kanonový systém AK-630M pro blízkou obranu. Torpédový komplex Paket-NK určený k boji proti ponorkám a torpédům. Palubní vrtulník Ka-27 pro protiponorkové a průzkumné úkoly.
Konkrétní konfigurace výzbroje se mezi jednotlivými loděmi a výrobními sériemi Projektu 20380 liší.
Zdroj:
Militarnyi, Naval News Autor/Licence fotografie: Ruská korveta Projekt 20380, Mil.ru, CC BY 4.0