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Být single není čekárna na vztah. 9 věcí, které jsou na životě bez partnera opravdu dobré

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11. listopad vznikl jako oslava single života dávno předtím, než se z něj stal nákupní festival. Tak si na chvíli vezměme zpátky původní pointu. Život bez partnera není nedokončená verze života ve dvou. Má vlastní výhody, vlastní svobodu a také vlastní chvíle, kdy bys nejradši někomu hodila ponožky na zem jen proto, aby tam nebyly tvoje.
Být single není čekárna na vztah. 9 věcí, které jsou na životě bez partnera opravdu dobré

Být single není čekárna na vztah. 9 věcí, které jsou na životě bez partnera opravdu dobré

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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