Sukně nemusíte v zimě schovávat do skříně. Tyto kombinace vypadají elegantně i po padesátce

Při zimním oblékání často zvítězí kalhoty, protože působí jako nejjednodušší řešení. Sukně se ale může nosit stejně pohodlně, pokud ji sestavíte jako celý outfit. Nestačí vyměnit letní sandály za první dostupné kozačky. Je potřeba vyzkoušet, jak se materiály pohybují, kde končí lem a zda se svrchní vrstva přes sukni nezachytává. Právě tyto drobnosti rozhodují o výsledku více než věk uvedený v občanském průkazu.
Pletená midi sukně s hladkými kozačkami
Pro běžný den může fungovat rovná pletená sukně pod kolena, jemnější svetr a kozačky s přiléhavější holení. Výška bot by měla při chůzi navazovat na lem nebo zůstávat pod ním. Nemusíte pak řešit úzký pruh odhalené nohy a celek působí klidněji. Podpatek může být nízký, rozhodující je stabilita a pohodlná šířka boty.
U pleteniny si v kabince sedněte a několik kroků projděte. Příliš tenký materiál může zvýrazňovat prádlo a vytahovat se přes kolena, příliš tuhý zase omezovat pohyb. Pokud nechcete, aby sukně kopírovala břicho a boky, zkuste pevnější úplet s hladkým pasem. Velikost vybírejte podle toho, jak sedí na těle, ne podle očekávaného čísla na štítku.
K šedé sukni se hodí například krémový svetr, černé kozačky a rovný tmavý kabát. Pokud je svetr delší, můžete zastrčit jen jeho přední část nebo zvolit kratší střih. Silný úplet nacpaný celý do pasu často vytvoří objem tam, kde ho nechcete. Tenká spodní vrstva přidá teplo bez dalšího mohutného svetru.
Saténová sukně se svetrem potřebuje volný pohyb
Saténová midi sukně může posloužit i v zimě, zvlášť pokud ji nosíte do práce, na návštěvu nebo na večeři. Zkuste tmavě modrou sukni, měkký světle šedý svetr a hladké kozačky. Lesklejší povrch doplní matný úplet, takže není potřeba přidávat výrazné doplňky. Delší kabát pomůže při přesunu venku, ale samotný tenký satén není materiál na dlouhé stání v mrazu.
Předem ověřte, zda se sukně nelepí na punčochy a zda pod ní není vidět každý šev. Pomoci může vhodná hladká spodnička a správná velikost. Šikmo střižený materiál má často pěkný pohyb, nesmí se však napínat přes boky. Když se lem při chůzi stáčí nebo látka vytváří vodorovné tahy, vyzkoušejte jiný střih.
Punčochy volte podle počasí a povrchu sukně. Vyšší neprůhlednost nemusí znamenat automaticky silnější tepelnou ochranu, záleží i na složení. Pro celodenní nošení zkontrolujte pas a pohodlí v sedě. Pokud vás punčochy škrtí už doma, během dlouhého pracovního dne se to obvykle nezlepší.
Áčková sukně s kabátem se hodí i pro výraznější boky
Áčkový střih poskytuje více prostoru v oblasti boků a stehen. Důležité je, aby se rozšiřoval plynule a nevytvářel zbytečné sklady hned pod pasem. K vínové sukni můžete přidat tmavý tenký rolák, neprůhledné punčochy a černé boty. Delší kabát s dostatkem místa přes boky udrží celek pohodlný i při zapnutí.
U menší postavy může pomoci délka, která nekončí v nejširší části lýtka, a boty barevně navazující na punčochy. Nejde však o pevný zákaz jiných variant. U postavy s výraznějším pasem lze jeho linii jemně ukázat, zatímco při větším bříšku může být příjemnější hladký přední díl bez tuhého pásku. Nejlepší porovnání udělá pohled zepředu i z boku.
Kabát zkoušejte přes hotový outfit
Sukni, svetr a boty si vyzkoušejte společně, ideálně i při chůzi do schodů. Kabát nesmí sukni nepříjemně zvedat ani vás omezovat v kroku. Na zasněžený chodník volte podrážku s vhodnou přilnavostí. Elegantní kombinace funguje nejlépe tehdy, když v ní nemusíte celý den upravovat lem, přitahovat svetr a hlídat každý krok.
Když kupujete nové kozačky k oblíbené sukni, vezměte si ji na zkoušení s sebou. Zkontrolujte také, zda se holeň neobtiskuje pod užším úpletem a zda zip nezachytává lem. Šířka lýtka může být pro pohodlí důležitější než výška podpatku. Pokud se boty zařezávají při sezení, jiná délka sukně tento problém nevyřeší. Dobře sestavená kombinace má být pohodlná v pohybu i během odpočinku.
vlasta.cz, iglanc.cz, vogue.com