Kakaový závin s krásně vláčným těstem: Jednoduchý domácí moučník, který potěší milovníky čokoládových chutí

Kakaový závin je u nás doma jeden z těch moučníků, které na stole vypadají skoro svátečně, přitom s nimi není velká práce. Peču ho hlavně ve chvíli, kdy chci mít ke kávě něco voňavého, ale dorty ani krémy se mi zrovna dělat nechtějí. Nejvíc udělá měkké kynuté těsto a obyčejná náplň z kakaa, cukru a rozpuštěného másla. Uvnitř se pak vytvoří tmavá, vláčná spirála, kvůli které se člověk pro další plátek vrací až podezřele rychle.
Na
závinu mám ráda i to, že se dá upravit podle toho, co je zrovna ve spíži. Někdy ho nechám úplně klasický, jen kakao a cukr, jindy do náplně přidám trochu ořechů nebo lžičku kakaovém , aby lépe držela pohromadě. Základ ale moc neměním. Těsto má být povidel měkké, vláčné a jen lehce pružné, aby šlo dobře rozválet a při zavinování se netrhalo.
Malá rada z praxe: Chcete-li mít po rozkrojení hezky viditelné vrstvy, potřete vyválené těsto nejdřív rozpuštěným máslem a až potom sypte cukr s kakaem. Když se to udělá opačně, kakao se roztírá hůř a někde uvnitř může zůstat sušší místo. Recept na vynikající kakaový závin
Doba přípravy: přibližně 25 minut + kynutí Doba pečení: asi 25 minut Teplota trouby: 180–200 °C Počet porcí: 2 menší záviny Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 1 hrnek polohrubé mouky 1 hrnek hladké mouky 1 ks vejce 1 rovná lžička soli 3 lžíce cukru 20 g čerstvého droždí, tedy zhruba 1/2 kostky 70 g rozpuštěného sádla cca 1 hrnek teplé vody
Kakaovou náplň: 3-4 lžíce moučkového cukru 3 lžíce holandského kakaa 2-3 lžíce rozpuštěného másla
Dokončení: 1 ks vejce na potření 1 lžíce vody na rozmíchání vejce Postup přípravy vláčného kakaového závinu
1. Do menší misky rozdrobte droždí, přisypte trochu z odměřeného cukru a přidejte pár lžic teplé vody. Nechte ho několik minut stát. Jakmile se na povrchu objeví pěna a kvásek se zvedne, můžete pokračovat.
2. Do větší mísy nasypte polohrubou mouku, hladkou mouku, zbytek cukru a sůl. Přidejte vejce, rozpuštěné sádlo a připravený kvásek.
3. Po částech přilévejte teplou vodu a vypracujte hladké těsto. Nemá být tvrdé, spíš měkké a pružné pod rukou. Když se lepí, podsypte ho trochou mouky, ale s moukou opatrně. Příliš tuhé těsto by po upečení nebylo tak vláčné.
4. Mísu zakryjte fólií nebo čistou utěrkou a těsto nechte kynout přibližně 60 minut. Objem by se měl zhruba zdvojnásobit. Během kynutí si připravte náplň
5. V misce promíchejte moučkový cukr s holandským kakaem. Máslo rozpusťte zvlášť, protože jím budete potírat rozválené těsto.
6. Vykynuté těsto rozdělte na 2 části. Každou vyválejte na obdélník vysoký asi půl centimetru. Plát potřete rozpuštěným máslem, rovnoměrně posypte směsí cukru a kakaa a u okrajů nechte úzký volný lem.
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7. Delší stranu těsta nejdřív lehce založte, aby náplň při rolování neutíkala ven. Potom závin pevně stočte. Stejně připravte i druhou část těsta. Kdo chce náplň o něco soudržnější, může pod kakaovou vrstvu rozetřít tenkou stopu povidel.
8. Oba záviny přesuňte na plech vyložený pečicím papírem. Povrch na několika místech opatrně propíchněte nožem nebo špejlí, aby měla pára kudy odcházet. Nakonec je potřete rozšlehaným vejcem s trochou vody.
9. Pečte v troubě předehřáté na 180-200 °C asi 25 minut, dokud povrch nezezlátne. Trouby se chovají různě, takže ke konci pečení je lepší se na závin občas podívat.
10. Hotový kakaový závin nechte chvíli odpočinout na mřížce. Krájet se dá ještě mírně teplý, ale úhlednější plátky získáte po vychladnutí. V krabici nebo jen přikrytý utěrkou zůstane pěkný i do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Kakaový závin Rady Chcete-li těsto o něco jemnější, nahraďte část vody vlažným mlékem. Mléko se v domácích receptech na kynuté záviny používá poměrně často. Pro výraznější chuť sáhněte po holandském kakau. Je tmavší a v hotovém závinu je jeho chuť znatelnější. Pokud se obáváte, že bude náplň po nakrájení vypadávat, vmíchejte do ní 1 lžíci hladké mouky nebo potřete těsto tenkou vrstvou marmelády. Závin krájejte až po částečném vychladnutí. Spirálka bude držet lépe a plátky se nebudou tolik trhat.
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Zdroj: Autorský text redakce
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