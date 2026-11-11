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Kakaový závin s krásně vláčným těstem: Jednoduchý domácí moučník, který potěší milovníky čokoládových chutí

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Kakaový závin patří u nás doma k těm moučníkům, které vypadají svátečně, ale ve skutečnosti nejsou nijak složité. Dělám ho hlavně tehdy, když chci upéct něco voňavého ke kávě a nechce se mi do dortů ani složitých krémů. Kouzlo je v měkkém kynutém těstě a v jednoduché vrstvě kakaa, cukru a rozpuštěného másla, která uvnitř vytvoří hezky tmavou a vláčnou spirálu.
Obrázek na recept na kakaový závin

Obrázek na recept na kakaový závin

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na kakaový závin
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 23:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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