Kryptoburza, které lidé svěřili miliardy, se zhroutila během několika dní. Ukázalo se, že peníze byly jinde

Vypadalo to jako budoucnost financí. Zákazník ale chtěl jen své peníze zpět
Začátkem listopadu 2022 se svět kryptoměn začal dívat na jednu z největších burz s rostoucím neklidem. Společnost FTX nabízela zákazníkům možnost obchodovat s digitálními aktivy, ukládat prostředky na účtech a využívat řadu dalších služeb. Její zakladatel Sam Bankman-Fried se objevoval na konferencích, hovořil s politiky a investoři do jeho firmy vkládali velké částky. FTX působila jako moderní podnik, který dokáže změnit pravidla finančního trhu.
Jenže základní zkouška důvěry přišla ve chvíli, kdy se uživatelé pokusili vybrat prostředky. Výběry začaly nabírat mimořádné tempo a firma je nedokázala vyplácet. Dne 11. listopadu 2022 podala FTX a velká skupina propojených společností návrh na ochranu před věřiteli podle americké insolvenční legislativy. Bankman-Fried rezignoval na funkci šéfa firmy. Pro mnoho zákazníků to znamenalo, že se jejich peníze na čas staly prakticky nedostupnými.
Mediální obraz firmy se během několika dní obrátil. Z příběhu úspěšného podnikatele se stal příběh otázky, jak mohlo v technologicky vyspělém prostředí vzniknout selhání, které připomínalo staré finanční skandály. A právě v tom spočívá podstata případu FTX: nebyl to jen pád ceny nějaké virtuální mince ani pouhý neúspěšný obchodní nápad. Šlo o rozsáhlé neoprávněné používání zákaznických peněz, které soud později posoudil jako podvod.
Dvě firmy, jejichž skutečné propojení zákazníci neviděli
Bankman-Fried nejprve vybudoval obchodní firmu Alameda Research, která se zabývala kryptoměnovými transakcemi a obchodními strategiemi. Později vznikla FTX jako burza umožňující obchodování jiným uživatelům. Tato kombinace mohla navenek působit jako běžné podnikatelské uspořádání: jedna společnost provozuje tržiště, druhá na finančních trzích obchoduje.
Rozdíl mezi těmito rolemi je ale zásadní. Pokud burza slibuje, že zákaznické prostředky drží odděleně a bezpečně, klient má právo očekávat, že je provozovatel nebude používat k vlastním spekulacím. Obchodní firma naopak při investování riskuje a může utrpět ztráty. Když se mezi těmito světy nekontrolovaně přesouvají peníze, ztrácí zákazník možnost poznat, jak velké riziko skutečně podstupuje.
Američtí vyšetřovatelé a pozdější trestní soud zjistili, že FTX převáděla miliardy dolarů zákaznických prostředků do Alameda Research. Peníze byly využívány mimo jiné na investice, splácení závazků, nákupy nemovitostí a politické příspěvky. Podle ministerstva spravedlnosti se Bankman-Fried zároveň podílel na klamání investorů a věřitelů, kteří dostávali nepravdivý obraz o finanční situaci společností.
Vyšetřování odhalilo i technologicky zvláštní aspekt celého případu. Obchodní společnost Alameda měla podle soudně doložených skutečností speciální přístup k systému FTX a její možnost čerpat prostředky nebyla omezena jako u běžných zákazníků. Zdánlivě moderní počítačová infrastruktura tak neodstranila starý problém konfliktu zájmů; mohla jej naopak skrýt za složitý provoz, kterému málokdo zvenčí rozuměl.
Proč se všechno zhroutilo právě v listopadu 2022
Na začátku listopadu se objevily nové informace o finančních vazbách a aktivech Alameda Research. Ty vzbudily pochybnosti o hodnotě majetku a schopnosti firem dostát závazkům. Následoval prudký pokles důvěry a zákazníci začali hromadně žádat o výběr prostředků. Burza, která drží veškeré požadované klientské prostředky bezpečně dostupné, může zvládnout i nepříjemnou vlnu výběrů. Pro firmu, v níž byly miliardy dolarů použity jinak, se však taková situace stává krizí téměř okamžitě.
Krátce se mluvilo také o možné záchraně konkurentem. Potenciální dohoda však nevedla k převzetí, které by FTX stabilizovalo. Dne 11. listopadu přišla insolvence. Provozní problémy firmy odhalily, že některé její vnitřní kontrolní mechanismy byly mnohem slabší, než se podle veřejného vystupování mohlo zdát.
Pád FTX ukázal, že rychlý pohyb digitálních aktiv neznamená automaticky bezpečnější správu financí. Právě naopak: pokud společnost nemá jasně oddělené prostředky zákazníků, nezávislou kontrolu a pravdivé účetní výkazy, může být riziko obrovské bez ohledu na to, zda peníze existují v podobě bankovek nebo digitálních tokenů.
Soud popsal podvod, ne jen podnikatelský neúspěch
V listopadu 2023 porota uznala Sama Bankmana-Frieda vinným z několika podvodných trestných činů. V březnu 2024 mu federální soud uložil trest 25 let vězení a rozhodl také o rozsáhlém propadnutí majetku. Americké ministerstvo spravedlnosti při popisu případu uvedlo, že bylo zneužito více než osm miliard dolarů zákaznických prostředků.
Tato čísla neznamenají, že všichni zákazníci definitivně přišli o celou tuto částku. Insolvenční řízení postupně vyhledávalo majetek a organizovalo uspokojování pohledávek věřitelů. Je přitom nutné rozlišovat původně neoprávněně použité peníze, účetní deficit v konkrétním okamžiku a částky později vyplacené v insolvenčním řízení. Jaké procento hodnoty konkrétní zákazník nakonec získá, může záviset na povaze jeho nároku a pravidlech oceňování. Slíbit jednu jednoduchou univerzální bilanci by bylo zavádějící.
Případ také otevřel otázku odpovědnosti těch, kteří firmě poskytovali kapitál a veřejnou důvěryhodnost. Investoři často spoléhali na rychlý růst, mediální obraz zakladatele a údajnou sofistikovanost obchodních systémů. Samotná přítomnost známých jmen nebo vysokého ocenění společnosti ale není důkazem, že má firma funkční kontrolní procesy. Ty bývají méně nápadné než reklamní kampaň, ale pro bezpečí peněz daleko důležitější.
Moderní technologie neodstraňují stará pravidla důvěry
FTX se stala jedním z největších varovných příkladů nedávné finanční historie. Ne proto, že by dokazovala bezcennost všech kryptoměn, ani proto, že by jakékoli digitální aktivum muselo být podvod. Takový závěr by byl nepřesný. Případ naopak ukazuje, že provozovatel služby může zneužít klientské prostředky bez ohledu na technologii, na níž jeho služba běží.
Zákazník nevidí do každé interní účetní operace. Musí proto spoléhat na pravidla, audit, správu rizik a právní vymahatelnost závazků. Když firma tyto principy obchází, nechrání klienta ani elegantní aplikace, ani slavný investor, ani zakladatel, který mluví o revoluci ve financích.
Dne 11. listopadu 2022 se tak nezhroutila pouze jedna kryptoburza. Zhroutil se příběh o tom, že technická novost sama o sobě může nahradit základní pravidla poctivého nakládání s cizími penězi. A právě to je poučení, které zůstává srozumitelné i lidem, kteří si nikdy žádnou kryptoměnu nekoupili.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], U.S. Department of Justice – Samuel Bankman-Fried Sentenced to 25 Years for Multiple Fraudulent Schemes, 28 March 2024 [2], U.S. Attorney's Office, Southern District of New York – United States v. Samuel Bankman-Fried [3], U.S. Department of Justice – Court filing, United States v. Bankman-Fried, March 2023 [4]