Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kryptoburza, které lidé svěřili miliardy, se zhroutila během několika dní. Ukázalo se, že peníze byly jinde

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ještě na začátku listopadu 2022 patřila FTX k nejznámějším kryptoměnovým burzám světa. Její zakladatel Sam Bankman-Fried vystupoval jako vizionář a mluvil o bezpečnějším finančním systému. Pak zákazníci začali vybírat peníze a zjistili, že na jejich vyplacení není dostatek prostředků. Krach odhalil podvod, který nebyl technicky složitý — jen mimořádně rozsáhlý.
Kryptoburza, které lidé svěřili miliardy, se zhroutila během několika dní. Ukázalo se, že peníze byly jinde

Kryptoburza, které lidé svěřili miliardy, se zhroutila během několika dní. Ukázalo se, že peníze byly jinde

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.11.2026 19:15

Reklama
Další články z Kód Enigma
ANATOMIE MOCI #3: Premiér přišel na schůzku. Muž, kterého sám vybral, ho během ní zbavil funkce
ANATOMIE MOCI #3: Premiér přišel na schůzku. Muž, kterého sám vybral, ho během ní zbavil funkce
Astronauti ve vesmíru nedokázali vykonat ani jednoduchou práci. Buzz Aldrin našel řešení v bazénu
Astronauti ve vesmíru nedokázali vykonat ani jednoduchou práci. Buzz Aldrin našel řešení v bazénu

Když američtí astronauti v šedesátých letech vystupovali mimo kosmické lodě, zjišťovali, že zdánlivě...

Dva muži vystoupali balonem přes 22 kilometrů nad Zemi. Rok předtím jejich předchůdce málem zabila exploze
Dva muži vystoupali balonem přes 22 kilometrů nad Zemi. Rok předtím jejich předchůdce málem zabila exploze

V roce 1935 se Albert Stevens a Orvil Anderson uzavřeli do kovové gondoly pod obrovským heliovým balonem a...

Matematik napsal malé „dx“ a změnil způsob, jak počítáme svět. Leibnizův nápad používáme dodnes
Matematik napsal malé „dx“ a změnil způsob, jak počítáme svět. Leibnizův nápad používáme dodnes

V listopadu 1675 si Gottfried Wilhelm Leibniz do poznámek zapsal několik znaků, které by většině současníků...

Válčila jako lékařka, skončila v zajetí a získala Medaili cti. O půl století později jí ji armáda odebrala
Válčila jako lékařka, skončila v zajetí a získala Medaili cti. O půl století později jí ji armáda odebrala

Mary Edwards Walkerová odmítala pravidla, podle kterých se žena nemohla stát plnohodnotnou lékařkou v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Zajímavosti
Zobrazit více
Zajímavosti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.