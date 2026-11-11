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Fury má být údajně zraněný před megazápasem s Joshuou. Chisora drby smetl ze stolu a popsal, jaký Fury doopravdy je

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Nikdo neřekl, co Furymu má být. Přesto se měsíc před Cardiffem řeší, jestli vůbec nastoupí do ringu. Chisora mluví o jedné noze, lidé kolem Furyho mluví jinak.
Fury má být údajně zraněný před megazápasem s Joshuou. Chisora drby smetl ze stolu a popsal, jaký Fury doopravdy je

Fury má být údajně zraněný před megazápasem s Joshuou. Chisora drby smetl ze stolu a popsal, jaký Fury doopravdy je

Zdroj: World Boxing Association
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 21:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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