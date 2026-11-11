Fury má být údajně zraněný před megazápasem s Joshuou. Chisora drby smetl ze stolu a popsal, jaký Fury doopravdy je

Osmdesát tisíc míst, zatahovací střecha a dvě jména, která se britský box pokoušel svést dohromady roky. Do téhle kulisy spadla věta o tom, že Tyson Fury, 38letý britský boxer těžké váhy s bilancí 36-2-1 a 25 výhrami knockoutem, možná není v pořádku. Nepřišla od lékaře, od promotéra ani od samotného boxera, ale z vyprávění o tom, co kdo zaslechl v tělocvičně. V následujících dnech o ní psala britská média a vrátila se otázka, jestli se 11. prosince 2026 vůbec bude boxovat. Pak se ozval Derek Chisora, 42letý britský boxer těžké váhy, který Furyho zná z ringu z vlastní kůže. Oficiální materiály k zápasu, databáze a vyjádření lidí z Furyho okolí přitom říkají něco konkrétnějšího než doslech z tělocvičny.
Chisora drby odpálkoval jednou větou o noze
Derek Chisora, britský boxer těžké váhy, který proti Furymu nastoupil třikrát a ani jednou nevyhrál, dostal otázku na soupeřovo zdraví v rozhovoru pro stanici talkSPORT. Jeho slova zveřejnil 11. listopadu 2026 web Boxing News: „Jsou to jen drby, brácho. Nikoho to nezajímá. Když znám ‚Gypsy Kinga‘, půjde tam i s jednou nohou a zkusí bojovat“. Z té věty neplyne nic o Furyho zdraví, plyne z ní jen Chisorův odhad povahy muže, se kterým se třikrát bil. Dodal ještě, že boxeři podle něj málokdy nastupují do zápasu úplně zdraví, ať měli kemp jakýkoli.
Fury má 11. prosince 2026 v Cardiffu nastoupit proti Anthonymu Joshuovi, 37letému britskému těžkotonážníkovi s bilancí 30-4 a 27 knockouty. Chisora mluví o drbech. Jenže tahle fáma má konkrétního autora a konkrétní datum, kdy poprvé zazněla.
Fáma, která nemá jméno ani diagnózu
Rozjel to Frank Bruno, bývalý mistr světa v těžké váze, v epizodě podcastu Fight Your Corner zveřejněné 4. listopadu 2026. Server Sky Sports jeho slova o den později citoval takto: „Díval jsem se na něj nedávno a myslím, že se mnou někdo v gymu mluvil o tom, že má nějaké zranění, které mu může zabránit jít do zápasu s Anthonym Joshuou. A mít tohle v hlavě není příjemné“. Bruno neuvedl, o jaké zranění má jít, ani od koho to slyšel.
Furyho tábor tvrzení popřel stanici Sky Sports News a podle ní zápas platí dál. Promotér Frank Warren zvěsti odmítl 5. listopadu 2026 v rozhovoru citovaném britským tiskem a 11. listopadu 2026 podle Boxing News informaci odmítl i Shane Fury z boxerova okolí, podle kterého je Tyson v kempu ve výborné formě. Potvrzená diagnóza nikde. Na oficiální stránce akce Matchroom Boxing i na webu Principality Stadium redakce MMAmag k 11. listopadu 2026 dohledala zápas pořád ve stejném termínu.
|Kdo
|Kdy
|Co tvrdí o Furyho stavu
|Frank Bruno
|4. 11. 2026, podcast Fight Your Corner
|Slyšel v gymu o zranění, typ neuvedl
|Tým Tysona Furyho
|5. 11. 2026, přes Sky Sports
|Zranění popírá, zápas platí
|Derek Chisora
|11. 11. 2026, talkSPORT
|Jen drby, Fury nastoupí i tak
Stejný Chisora, jiná předpověď
GLOSA Chisora v posledním výroku tvrdí, že Fury nastoupí za každé situace. Jeho tip na vítěze ale zní jinak. V rozhovoru pro kanál Seconds Out, který citoval magazín The Ring, řekl: „AJ porazí Tysona Furyho. Má sílu. Ať je to 6., 8. nebo 12. kolo, dostaneš knockout. Fury je za zenitem“. Tentýž muž podle magazínu The Ring označil Furyho za nejlepší britskou těžkou váhu své éry. Chisora tedy Furyho nehájí jako fanoušek, jen nevěří, že by couvl.
A ještě jedna věc nesedí, i když s drby nesouvisí. Z bilance na BoxRecu, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne u Furyho 36-2-1 a 25 knockoutů, zatímco propagační karta zápasu na webu Matchroomu uvádí 39 výher. Článek pracuje s údajem z databáze. Pokud se oficiální karta plete v počtu výher, není to pevný opěrný bod ani pro další detaily.
Oba boxeři naposledy nastoupili v červenci 2026: Fury v Pattaji zastavil Mariusze Wacha po 7 kolech, Joshua 25. července 2026 v Džiddě knockoutoval Kristiana Prengu ve druhém kole. Jedna věc je jistá už předem: pokud chce český fanoušek vidět první gong, páteční večer mu nestačí.
V Cardiffu se bude boxovat, až v Česku budou všichni spát
Principality Stadium uvádí u akce pátek 11. prosince 2026 od 17:00, Netflix hlásí start živého přenosu ve 23:00 britského času. Hlavní zápas má podle Sky Sports přijít až kolem 1:00 v noci na sobotu 12. prosince 2026. Z časů, které zveřejnil pořadatel a Sky Sports, redakce MMAmag přepočítala start hlavního zápasu na zhruba 2:00 ráno českého času.
Stadion v popisu akce uvádí maximální kapacitu 80 000 míst a zatahovací střechu, Netflix mluví o celosvětovém přenosu pro členy služby. Ať už Furymu něco je, nebo ne, v oficiálních materiálech se k 11. listopadu 2026 nezměnilo nic. Z celého týdne spekulací zbyla jediná citovatelná věta o jedné noze. A osmdesát tisíc míst, která na ni čekají.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka