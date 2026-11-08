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Ruští váleční zločinci identifikováni: Ukrajina zveřejnila jména pilotů Su-34, kteří zabíjeli ve vesnici Komyšuvacha

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Ruské síly nasadily čtyři stíhací bombardéry Su-34 k provedení leteckého úderu na Komyšuvachu v Záporožské oblasti. Ukrajinská rozvědka identifikovala ruské piloty zapojené do tohoto válečného zločinu.
Ruští váleční zločinci identifikováni: Ukrajina zveřejnila jména pilotů Su-34, kteří zabíjeli ve vesnici Komyšuvacha

Ruští váleční zločinci identifikováni: Ukrajina zveřejnila jména pilotů Su-34, kteří zabíjeli ve vesnici Komyšuvacha

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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