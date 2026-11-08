Ruští váleční zločinci identifikováni: Ukrajina zveřejnila jména pilotů Su-34, kteří zabíjeli ve vesnici Komyšuvacha

Ruští váleční zločinci identifikováni: Ukrajina zveřejnila jména pilotů Su-34, kteří zabíjeli ve vesnici KomyšuvachaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ruští váleční zločinci identifikováni: Ukrajina zveřejnila jména pilotů Su-34, kteří zabíjeli ve vesnici KomyšuvachaZdroj: Securitytech
Článek byl publikován 08.11.2026 06:00
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