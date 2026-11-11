UFC plánuje návrat do Manchesteru na začátek roku 2027. Irský bojovník Darby to prozradil v podcastu a odhalil i termín

Konec března, Manchester, první evropská akce roku. Takhle krátce popsal svůj nejbližší zápas muž, který v UFC regulérně ještě ani jednou nenastoupil. Adam Darby, 27letý irský bojovník welterové váhy do 77 kg s bilancí 8-1, přitom nic neoznamoval. Jen převyprávěl, co mu podle vlastních slov řekli lidé od kalendáře největší organizace smíšených bojových umění na světě. Jenže UFC o Manchesteru zatím nevydalo ani slovo. Vedle Darbyho věty stojí zveřejněný rozpis akcí na rok 2027 a v něm Manchester chybí.
„Řekli mi, že to bude Manchester“
Darby o termínu mluvil v podcastu The Story Snug. Výrok se dál šířil přes server AgentMMA, který 11. listopadu 2026 napsal, že Irovi bylo sděleno, aby se chystal na debut na kartě v Manchesteru na konci března 2027; jako původní report jmenuje server Bloody Elbow. Pasáž, jak ji média převzala, zní v překladu do češtiny takto:
„Řekli mi, že to bude Manchester. První evropský turnaj roku. Proběhne koncem března příštího roku. Takže do mého oficiálního debutu v UFC zbývá zhruba čtyři až pět měsíců.“
Ani město, ani měsíc, ani pořadí v evropském kalendáři tedy nepochází z oznámení organizace. Je to Darbyho tvrzení o tom, co mu někdo řekl.
Smlouvu si Ir vybojoval na Dana White’s Contender Series, soutěžní sérii, kde se zápasí přímo před vedením UFC o kontrakt. V profilu na Sherdogu redakce MMAmagu dohledala profesionální bilanci 8-1 a poslední zápas z 1. září 2026, kdy Darby zdolal Patricka Riveru technickým knockoutem ve 3. kole v čase 2:42. Oficiální profil na ufc.com u téhož bojovníka ukazuje 1-0-0, tedy pouze výkon z Contender Series. Na první regulérní zápas v oktagonu tak Darby pořád čeká.
Zbývalo ověřit jedinou věc: jestli se Manchester v březnu 2027 vůbec objevuje v tom, co UFC samo pustilo ven.
Kalendář, ve kterém Manchester chybí
Ve zveřejněném přehledu akcí UFC na rok 2027, do kterého redakce MMAmagu nahlédla k 11. listopadu 2026, stojí zatím tři termíny:
- UFC Fight Night v Dallasu, 16. ledna 2027
- UFC 336 v Torontu, 30. ledna 2027
- UFC Fight Night v Sydney, 6. února 2027
Žádná evropská zastávka mezi nimi není. Jenže tentýž přehled, který Paramount+ vydal 3. listopadu 2026, výslovně upozorňuje, že velká část kalendáře na rok 2027 ještě není oficiálně oznámena. Chybějící Manchester tedy Darbyho větu nevyvrací. Jen ji nepotvrzuje.
Organizace se k výroku nevyjádřila. V oficiálním přehledu akcí na ufc.com se k 11. listopadu 2026 britská zastávka roku 2027 neobjevuje a v prodeji nejsou ani vstupenky. Naposledy se v Manchesteru zápasilo na UFC 304 dne 27. července 2024 v hale Co-op Live, kde Belal Muhammad porazil Leona Edwardse a Tom Aspinall knockoutoval Curtise Blaydese za minutu. Pro rok 2027 ale není potvrzená ani aréna.
Zajímavější než mlčení UFC je ale to, jak jinak zněl Darby v polovině září 2026.
Z „jsem připravený kdykoli“ se stalo 211 dní
V textu stanice BBC Sport NI ze 17. září 2026, do kterého redakce MMAmagu nahlédla, mluvil Ir o tom, že chce stihnout ještě jeden zápas do konce roku 2026 a že rozhodnutí leží na organizaci. Redaktoru Johnu McGovernovi tehdy řekl:
„Vždycky jsem jim říkal, že jsem připravený zápasit, kdykoli budou chtít.“
Z toho „kdykoli“ se mezitím stal konkrétní, ale pořád nepotvrzený termín. Od výhry nad Riverou 1. září 2026 do 31. března 2027 uplyne 211 dní. A pokud se Darbyho okno vyloží jako 20. až 31. března 2027, zbývá od 11. listopadu 2026 ještě 129 až 140 dní čekání na první regulérní zápas v kleci UFC.
Než začnete hlídat letenky do Manchesteru
GLOSA Úniky tohohle typu organizace obvykle neřeší, protože jí nijak neškodí. Nováček bez jediného regulérního zápasu v UFC si město ani měsíc nevymyslí, ale zároveň nemá sebemenší moc je zařídit. Mezi jeho větou a vstupenkami leží celá promotérská mašinerie, která kartu vydá, až se jí to hodí.
Pro českého fanouška z toho plyne jednoduchá věc. Dokud UFC nevydá vlastní řádek, zůstává Manchester v kalendáři roku 2027 napsaný jedinou Darbyho větou. Dokud nejsou vstupenky v předprodeji, není co kupovat.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková