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Velký kvíz o české gastronomii: Základní otázky o oblíbených pokrmech zaskočí i zkušené kuchaře

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Česká kuchyně není jen svíčková a řízek. Každý kraj má svá jídla s názvy, které jinde v republice znějí jako cizí jazyk. Víte, co se skrývá pod pojmy žahour, kontrabáš nebo pikador?
Fotografie ke svíčkové omáčce

Fotografie ke svíčkové omáčce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, svíčková
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 02:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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