Velký kvíz o české gastronomii: Základní otázky o oblíbených pokrmech zaskočí i zkušené kuchaře

Česká kuchyně není jen svíčková a řízek. Každý kraj má svá jídla s názvy, které jinde v republice znějí jako cizí jazyk. Víte, co se skrývá pod pojmy žahour, kontrabáš nebo pikador?
Na české gastronomii je zajímavé, jak nenápadně se v ní míchají regiony. Slovo, které je v jedné části republiky úplně běžné a doma se nad ním nikdo nepozastaví, může o pár desítek kilometrů dál znít skoro jako cizí výraz. Není za tím žádná náhoda, ale dostupné suroviny, místní zvyky a recepty, které se předávaly v rodinách, často bez sešitů a přesných gramáží. Starší názvy z běžného dne už trochu ustoupily, hlavně s modernější kuchyní, ale pryč nejsou. Drží je lokální výrobci, některé hospody a také lidé, kteří mají pro podobné věci slabost.
Krajové poklady, které nejsou jen pro pamětníky
Žahour je dobrý příklad jídla, u kterého hodně záleží na tom, odkud člověk pochází. Někde ho znají skoro samozřejmě, jinde přijde jen nejistý pohled. Tradičně se spojuje s jižními Čechami a jde o prosté, vydatné jídlo z brambor, mouky a sádla. Žádná velká paráda na fotografii do kuchařky to není, jen poctivé jídlo, které mělo zasytit. Kontrabáš se uvádí v souvislosti s Valašskem a označuje pokrm z pohanky, brambor a masa. Kaldoun je zase vývar nebo hustší polévka, i když její podoba se může lišit dům od domu.
Jenže u krajové kuchyně nejde pouze o recept. Stejně důležité je, jak se čemu kde říká. V názvech zůstává kus místní historie, někdy i obyčejný rodinný zvyk, který se prostě nikdy nepřepisoval. Pikador, splašené kůzle nebo štrúdl mohou podle kraje znamenat různou věc, případně alespoň trochu jiný výsledek na talíři. A kdo má pocit, že u guláše nebo svíčkové se zabloudit nedá, ať zkusí bez dlouhého přemýšlení popsat rozdíl mezi segedínským gulášem a klasickým.
Proč jsou krajové speciality tak záludné
Základ české kuchyně se pořád vrací k několika surovinám. Brambory, mouka, zelí, vepřové maso. Jenže způsobů, jak s nimi naložit, je překvapivě hodně. Každý region si časem poskládal vlastní kombinace, pracovní postupy i názvy. Vznikla tak docela členitá gastronomická mapa, ve které se podobné nebo stejné jídlo může v Čechách jmenovat jinak než na Moravě. A na Slovensku klidně dostane ještě další pojmenování.
Kdo už někdy prošel podobný kvíz, třeba o základních surovinách české kuchyně nebo o klasických jídlech, možná ten pocit zná. První otázky bývají celkem klidné. Člověk si říká, že to bude spíš oddych. Pak se ale objeví název, který slyšel naposledy u babičky v kuchyni, nebo ho neslyšel nikdy. Tento kvíz pracuje podobně: u známějších jídel asi nezaváháte, ale když se dojde ke krajovým specialitám, už samotné tušení často nestačí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Apetit Online, Top Recepty, Wikipedie