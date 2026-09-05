Rokytnice nad Jizerou má po deseti letech nový územní plán

Desetiletý proces příprav skončil úspěchem. Zastupitelé krkonošské Rokytnice nad Jizerou odsouhlasili změnu územního plánu, která otevírá cestu k rozsáhlému rozvoji lyžařského střediska i dalších částí města. Klíčovým beneficientem je investiční skupina Trigema, která je vlastníkem skiareálu Horní Domky, největšího lyžařského střediska v Libereckém kraji.
Dosavadní územní plán svazoval ruce při dvou zásadních projektech. Retenční nádrž pro zasněžování nešlo postavit, protože to plán neumožňoval, a stejná situace platila u bývalé továrny Seba, která ležela v průmyslové zóně bez možnosti přestavby na hotel. Jak vysvětlil předseda představenstva společnosti Rokytnice ze skupiny Trigema René Roštejnský, na tuto změnu dlouho čekali.
První projekt počítá s výstavbou podzemní retenční nádrže o objemu 35 000 krychlových metrů na parkovištích P2 a P3 u skiareálu. Nad nádrží vyroste parkovací dům a součástí lokality bude také koupací biotop. Náklady Roštejnský odhadl na 500 až 600 milionů korun.
Druhý projekt je výrazně ambicióznější a finančně náročnější, přijde na miliardy korun. Bývalá továrna Seba poblíž Dolního náměstí se má proměnit v pětihvězdičkový hotel s přibližně 150 pokoji, restaurací, kongresovým sálem, wellness centrem a vodním i saunovým světem. Na tento hotelový komplex navážou tři domy s přibližně 60 rezidencemi a takzvaná Krkonošská vesnice, která zahrnuje deset bytových domů s přibližně 220 byty, podzemní parkování a obchodní služby.
Pokud příprava projektové dokumentace neodhalí komplikace, Trigema by chtěla zahájit výstavbu v roce 2028.
Starosta Petr Matyáš ze Starostů pro Liberecký kraj označil schválení změny za velmi důležitý krok pro Rokytnici, přičemž připustil, že výsledek nemohl uspokojit všechny a ne každý požadavek se do dokumentu vešel. Město leží v citlivé části Krkonoš, takže výslednou podobu změny výrazně ovlivnily požadavky na ochranu přírody, krajiny, životního prostředí a soustavy Natura 2000. V některých případech to vedlo k omezení nebo úplnému vypuštění původně uvažovaných zastavitelných ploch. Rozvoj má směřovat především do zastavěného území, proluk a brownfieldů.