Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Hrůzná výprava na Sibiři dodnes nedá záhadologům spát. Krev z očí a křeče zabily šest turistů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tragická výprava turistů v sibiřském pohoří Chamar-Daban skončila v roce 1993 smrtí šesti lidí. Jediná přeživší vyprávěla o podivném krvácení a křečích.
Chamar-daban

Chamar-daban

Zdroj: FOTO:Myznikov, CC0, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z kroniQa
Baba Jaga z Petrohradu působila jako obyčejná seniorka. V jejím notesu pak policie našla 14 jmen
Baba Jaga z Petrohradu působila jako obyčejná seniorka. V jejím notesu pak policie našla 14 jmen
Dovolená za komunistů byla čisté utrpení. Moře jen pro vyvolené soudruhy a ostatní museli do stanu
Dovolená za komunistů byla čisté utrpení. Moře jen pro vyvolené soudruhy a ostatní museli do stanu

Dovolená v období socialismu nabízela jen velmi omezené možnosti. Cesta k moři znamenala pro běžné občany...

Manželčina nevěra stvořila monstrum. Desítky žen skončily v sudech
Manželčina nevěra stvořila monstrum. Desítky žen skončily v sudech

Oblíbený soused a amatérský astrolog Béla Kiss se na počátku 20. století stal jedním z nejznámějších...

Přísně tajný soud v SSSR. Muži dobrovolně podstupovali kastraci
Přísně tajný soud v SSSR. Muži dobrovolně podstupovali kastraci

Nález zraněného muže v ruské Starici odhalil na konci 60. let fungování tajné sekty. Místní kriminálník...

Sověti tragédii tajili. Zbytky těl posbírali na 10 hektarech
Sověti tragédii tajili. Zbytky těl posbírali na 10 hektarech

Sen o diplomatické kariéře skončil pádem letadla Tu-104A. V roce 1973 muž pronesl na palubu šest kilogramů...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.