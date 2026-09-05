Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Kamery spočítají cestující brněnské MHD. Mají pomoci odhalit přeplněné spoje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dopravní podnik města Brna (DPMB) zavádí do ostrého provozu systém automatického počítání cestujících. Kamerová technologie v celkem 734 vozidlech MHD eviduje nástupy a výstupy cestujících s přesností na téměř sto procent. Systém může DPMB pomoci flexibilněji plánovat spoje.
Kamery spočítají cestující brněnské MHD. Mají pomoci odhalit přeplněné spoje

Kamery spočítají cestující brněnské MHD. Mají pomoci odhalit přeplněné spoje

Zdroj: DPMB
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Znojmo hledá projektanta, který přemění bývalé lázně na sportovní halu
Znojmo hledá projektanta, který přemění bývalé lázně na sportovní halu
Při nehodě na Brněnsku zemřelo dítě, šofér měl 3,1 promile. Do vazby ale nepůjde
Při nehodě na Brněnsku zemřelo dítě, šofér měl 3,1 promile. Do vazby ale nepůjde

Policisté zpřísnili a rozšířili právní kvalifikaci v případu tragické nehody u Doubravníku na Brněnsku, kdy...

Kluci za dveře nepůjdou. Lektorky na základních školách otevřou téma menstruace
Kluci za dveře nepůjdou. Lektorky na základních školách otevřou téma menstruace

Už žádný trapný šepot ani schovávání vložek v rukávu. Brněnský magistrát po loňském testu rozšiřuje...

Dvě mistrovství během dvou let? Brno chce v nové aréně přivítat hokejovou elitu
Dvě mistrovství během dvou let? Brno chce v nové aréně přivítat hokejovou elitu

Hokejová elita by v příštích letech mohla zamířit do Brna. Město chce společně s krajem a hokejovým svazem...

Zloděj v Břeclavi popadl popelnici a naložil ji kradenými věcmi. Nebyla vaše?
Zloděj v Břeclavi popadl popelnici a naložil ji kradenými věcmi. Nebyla vaše?

Velkou popelnicovou krádež v těchto dnech rozplétají břeclavští policisté. Hledají totiž původního majitele...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.