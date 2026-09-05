Malá obec ve Frýdlantském výběžku Višňová, ležící na samých hranicích s Polskem, letos získala titul Vesnice roku Libereckého kraje a nyní má šanci uspět i v celostátním kole. O hlavním vítězi celostátního klání rozhodne v příštím týdnu odborná hodnotitelská komise, zatímco v Ceně veřejnosti mohou hlasovat lidé z celé republiky. Zástupce Libereckého kraje můžete podpořit až do 16. září.
Višňová bojuje o titul Vesnice roku. Severočeskou obec může podpořit i veřejnost
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...