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Stovky rudých růží obkroužily obří kruháč na památku čtyř obětí havárie vrtulníku

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Obří kruhový objezd u plzeňského Makra obkroužily po celém jeho obvodu stovky rudých růží. Stalo se tak na památku obětí tragické letecké nehody vrtulníku, který se zřítil 5. září 2018 na nedalekou výrobní halu žárové zinkovny. V troskách vrtulníku zahynul známý plzeňský podnikatel, který stroj pilotoval, a jeho tři zahraniční obchodní partneři. Pilot byl opilý.
Stovky rudých růží obkroužily obří kruháč na památku čtyř obětí havárie vrtulníku

Stovky rudých růží obkroužily obří kruháč na památku čtyř obětí havárie vrtulníku

Zdroj: Richard Beneš, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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