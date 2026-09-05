Lidl teď zlevnil na polovinu věc, kterou potřebuje každá domácnost. Za 79 korun nikde lepší nedostanete

Meteostanice nemusí být jen zařízení, které vám ráno řekne, kolik je venku stupňů. U modelu AURIOL, který nyní nabízí Lidl, je jednou z hlavních funkcí právě sledování prostředí uvnitř domácnosti.
Přístroj měří teplotu a vlhkost vzduchu a podle naměřených hodnot nabízí také pětistupňové hodnocení klimatu v místnosti. Zobrazuje rovněž rosný bod.
Proč je vlhkost v bytě důležitá
Příliš suchý vzduch není příjemný, ale problémem může být také opačný extrém. Dlouhodobě vysoká vlhkost vytváří příznivější podmínky pro vznik plísní, a to zejména na chladnějších místech, jako jsou rohy místností, okolí oken nebo stěny za nábytkem.
Proto může být užitečné znát přesnou hodnotu vlhkosti vzduchu ve vaší domácnosti. Pocitově totiž nemusíte poznat, že je vzduch příliš vlhký.
AURIOL na to ale dokáže upozornit. Má také indikátor plísně a chřipky, který pracuje s naměřenými podmínkami v místnosti. Neznamená to samozřejmě, že přístroj dokáže zjistit, zda máte doma plíseň nebo jestli někdo dostane chřipku. Jde o upozornění založené na kombinaci teploty a vlhkosti.
Ukáže také rosný bod
Možná jste se s pojmem rosný bod setkali hlavně v předpovědi počasí. V domácnosti má ale svůj význam také.
Jde o teplotu, při které se vzduch začne zbavovat přebytečné vodní páry, a ta se začne srážet do kapek. Pokud je některý povrch v místnosti dostatečně studený, může na něm docházet ke kondenzaci.
A právě kondenzace vody na oknech nebo chladných stěnách bývá jedním z problémů, které následně podporují vznik plísní.
Nemusíte přitom nic složitě nastavovat
Velkou výhodou levné meteostanice je jednoduchost. Podle Lidlu umožňuje variabilní umístění a v balení jsou rovnou také dvě alkalické baterie AAA, takže kvůli jejímu spuštění nemusíte hned kupovat další příslušenství.
Stačí ji umístit tam, kde chcete podmínky sledovat. Může to být například ložnice, obývací pokoj nebo místnost, kde máte problém s vlhkostí.
A pokud zjistíte, že je vlhkost dlouhodobě vysoká, můžete podle situace začít řešit větrání, vytápění nebo zdroj nadměrné vlhkosti.
Za 79 korun je to šikovný domácí pomocní
Možná to působí jen jako další elektronika, kterou člověk nepotřebuje. Když ale kromě teploty tato malá věcička sleduje i vlhkost a upozorní na nevhodné podmínky v místnosti, její využití je mnohem praktičtější.
Lidl ji nyní nabízí za 79,90 Kč, což je mimořádně nízká cena.
Profesionální měřicí zařízení od ní samozřejmě čekat nemůžeme. Pro základní přehled o tom, jestli je doma příliš vlhko nebo příliš sucho, ale může podobná drobnost posloužit překvapivě dobře.
Zdroje článku: Is 60% Humidity Too High? When It Becomes a Mold Problem, WHO guidelines for indoor air quality : dampness and mould, lidl.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková