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Houby nasbírané po dešti obsahují více vody. Před sušením s nimi zacházejte jinak

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Po vydatných deštích se houbaři často vracejí z lesa s plnými košíky. Vlhké houby ale není vhodné nakrájet a okamžitě zavřít do sušičky nebo trouby. Jeden mezikrok může rozhodnout o výsledku.
Houby nasbírané po dešti obsahují více vody. Před sušením s nimi zacházejte jinak

Houby nasbírané po dešti obsahují více vody. Před sušením s nimi zacházejte jinak

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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