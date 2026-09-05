Houby nasbírané po dešti obsahují více vody. Před sušením s nimi zacházejte jinak

Čerstvé houby už samy o sobě obsahují velmi vysoký podíl vody, který se pohybuje kolem 90 procent. Pokud je navíc sbíráme během vlhkého počasí nebo krátce po dešti, mohou být mokré na povrchu a některé plodnice bývají výrazně nasáklé. To při sušení představuje komplikaci. Houby potřebují vodu postupně ztrácet, nikoliv se v teplém a vlhkém prostředí zapařit. Proto je vhodné po příchodu z lesa celý úlovek nejprve pečlivě prohlédnout. Příliš měkké, přestárlé, rozmáčené nebo poškozené kusy je lepší k sušení vůbec nepoužívat. Zdravé houby očistíme nožem nebo kartáčkem od zeminy a jehličí. Před sušením je zbytečně nenamáčíme ve vodě, protože bychom jim přidali další vlhkost.
U hub přinesených z mokrého lesa se vyplatí před samotným krájením ještě jeden krok. Rozložíme je v jedné vrstvě na suchou utěrku nebo papírové kuchyňské utěrky a necháme je chvíli oschnout. Pokud jsou na povrchu viditelně mokré, můžeme je jemně osušit. Teprve poté je nakrájíme na rovnoměrné tenké plátky. Ideální je, aby jednotlivé kousky ležely při sušení vedle sebe a nepřekrývaly se. Právě proudění vzduchu je důležité hlavně u vlhčích hub. Nahromaděné plátky mohou schnout nerovnoměrně, zůstat uvnitř vlhké nebo se začít zapařovat. Sušení na obyčejném papíru v nevětrané místnosti proto po deštivých dnech nemusí být nejvhodnější volbou. Lepší je síto, sušička potravin nebo dobře větraná trouba.
V sušičce se houby obvykle suší přibližně při 40 až 50 °C, přičemž skutečná doba závisí na druhu, velikosti plátků i jejich počáteční vlhkosti. V troubě lze začít při nižší teplotě kolem 40 °C a následně ji zvýšit přibližně na 50 až 60 °C. U klasické trouby je důležité zajistit odchod vlhkého vzduchu, například ponecháním mírně pootevřených dvířek. Není proto dobré řídit se pouze časem. Správně usušené houby jsou lehké, suché, při manipulaci šustí a snadno se lámou. Do uzavíratelné nádoby je dáváme až zcela vychladlé a dokonale suché. I několik nedosušených plátků totiž může do nádoby vrátit vlhkost a vytvořit podmínky pro vznik plísně.
Zdroje: ireceptar.cz, novinky.cz, bezpecnostpotravin.cz