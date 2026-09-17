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Pamatujete si, co se dělo v kraji minulý týden? Prověřte své znalosti v křížovce

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Incident na lavičce v centru Liberce šmrncnutý vodkou, hrdinové záchranáři, uprchlík dopadený policejním psem Alíkem nebo nehoda, kterou řidič způsobil při vyhýbání se domácímu mazlíčkovi. Zkuste si v naší křížovce a osmisměrce, jak dobře si pamatujete nejdůležitější události uplynulého týdne na Drbně.
Pamatujete si, co se dělo v kraji minulý týden? Prověřte své znalosti v křížovce

Pamatujete si, co se dělo v kraji minulý týden? Prověřte své znalosti v křížovce

Zdroj: OpenAI
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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