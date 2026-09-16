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Dramatická záchrana na Kozákově: Pro zraněného paraglidistu letěl vrtulník

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Pád paraglidisty v nepřístupném terénu u Radostné pod Kozákovem vyžadoval včera odpoledne bleskový zásah složek integrovaného záchranného systému. Do akce se vedle zdravotnických záchranářů a Horské služby zapojili profesionální i dobrovolní hasiči včetně lezecké skupiny a kvůli nepřístupnému terénu využili i terénní šestikolku.
Dramatická záchrana na Kozákově: Pro zraněného paraglidistu letěl vrtulník

Dramatická záchrana na Kozákově: Pro zraněného paraglidistu letěl vrtulník

Zdroj: HZS LK/ Pavel Šrejma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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