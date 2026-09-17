Oprava bazénu v Liberci potrvá o dva měsíce déle, termín otevření zůstává stejnýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Oprava bazénu v Liberci potrvá o dva měsíce déle, termín otevření zůstává stejný
Liberečtí hokejisté vstoupili do nové extraligové sezony těsnou prohrou na ledě Plzně 1:2. Domácí šli do...
Policisté zadrželi muže, který v květnu hákovými kříži posprejoval kostel v Horní Polici na Českolipsku....
Chrastava by pro příští letní sezonu měla mít nový plavecký padesátimetrový bazén. Jeho stavba začala v...
Předvolební boj v Liberci vrcholí. Ve čtvrtek 17. září od 17:00 se v konferenčním sále Centra Babylon...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →