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Olomoucká arcidiecézní charita otevírá Poradenské centrum pro cizince

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Bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního vzdělání nabídne cizincům Poradenské centrum pro cizince, které otevře příští týden Arcidiecézní charita Olomouc.
Olomoucká arcidiecézní charita otevírá Poradenské centrum pro cizince

Olomoucká arcidiecézní charita otevírá Poradenské centrum pro cizince

Zdroj: Arcidiecézní charita Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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