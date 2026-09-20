RIZIN změnil Procházkovu kariéru. Z Japonska zamířil do UFC

Když v prosinci 2015 poprvé nastoupil v Saitama Super Arena, čekal ho turnaj do 100 kilogramů a během tří dnů hned tři zápasy. Satoshiho Ishiiho ukončil za 96 sekund, Vadima Nemkova zdolal po desetiminutovém prvním kole a až ve finále ho knokautoval King Mo Lawal. Japonsko Procházku okamžitě postavilo před soupeře, které na domácí scéně nepotkával.
RIZIN navázal na PRIDE
RIZIN vznikl v roce 2015 pod vedením Nobuyukiho Sakakibary, bývalého šéfa PRIDE. První Grand Prix rozložil do dvou večerů 29. a 31. prosince v Saitama Super Arena a na programu spojil Fedora Emelianenka, Kazushiho Sakurabu, Shinyu Aokiho i tehdy výrazně méně známého Procházku. Nebyl to návrat PRIDE pod jiným názvem, ale návaznost na japonskou tradici byla zřejmá.
Lišil se i samotný způsob boje. RIZIN používá ring a jeho pravidla povolují kopy, stompy i kolena na hlavu soupeře na zemi. V některých zápasech se navíc pracovalo s desetiminutovým prvním kolem. Procházkův agresivní styl do takového prostředí zapadl. Už při premiéře proti Ishiimu rozhodl zápas kombinací úderů a kolena na zemi.
Procházka se postupně stal jednou z hlavních zahraničních tváří organizace. Oficiální archiv RIZINu u něj eviduje dvanáct zápasů, jedenáct vítězství a jedinou porážku. V Japonsku porazil mimo jiné Nemkova, Kazuyukiho Fujitu, Bruna Cappelozzu, Brandona Halseyho, Fabia Maldonada i C.B. Dollawaye.
Od finále k titulu
Porážka s King Moem z roku 2015 zůstala jeho jediným neúspěchem v RIZINu. Následovalo devět vítězství v řadě a v dubnu 2019 přišla odveta. Procházka Lawala ve třetím kole zastavil údery a stal se prvním šampionem RIZINu v polotěžké váze. Do konce roku ještě porazil Maldonada a titul obhájil knokautem proti bývalému bojovníkovi UFC C.B. Dollawayovi.
Po posledním zápase už bylo zřejmé, že řeší další krok. V pozápasovém rozhovoru po RIZIN.20 označil RIZIN za velkou část své kariéry, současně však mluvil o tom, že chce bojovat s kvalitními soupeři a musí zvážit, kde je najde. Jen o několik týdnů později bylo potvrzeno, že podepsal smlouvu s UFC.
Do UFC tak nepřicházel jako nezkušený talent, kterého bylo potřeba pomalu budovat. Při debutu dostal bývalého titulového vyzyvatele Volkana Oezdemira a ve druhém kole ho knokautoval. Následoval Dominick Reyes a ve třetím zápase v UFC už Procházka porazil Glovera Teixeiru a získal titul polotěžké váhy. Jeho oficiální profil UFC dodnes připomíná RIZIN jako zásadní část kariéry před vstupem do oktagonu. Japonská etapa nebyla čekárnou na UFC. Procházka tam získal titul, zkušenosti s velkými zápasy i výsledky, díky kterým mohl mezi světovou elitu vstoupit rovnou proti známým jménům.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka