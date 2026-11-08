Veronica Biasiol si užívá s Dejdarem v Las Vegas: Tajné útěky z večírků a námluvy

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Veronica Biasiol (28) a její novomanžel Matěj Dejdar (27) si užívají společné chvíle za velkou louží. Zamilovaná dvojice vyrazila do Las Vegas, ke kterému má zvláštní vztah. Právě ve městě hazardu se totiž zasnoubili. Krátce před cestou navíc kráska zavzpomínala na začátky jejich romance a prozradila, jak se před rokem snažili svůj vztah utajit před veřejností.
Návrat do země zásnub
Veronica Biasiol a Matěj Dejdar si po svatbě dopřávají další romantické chvíle. Tentokrát jejich kroky vedly do amerického Las Vegas, které má v jejich milostném příběhu výjimečné místo.
"Probudili jsme se v našem oblíbeném městě," pochlubila se influencerka na sociálních sítích. Amerika má pro ně velký význam také z toho důvodu, že se tam zasnoubili.
Manželé si pobyt užívají se vším všudy. Kromě nákupů vyrazili také do vyhlášeného podniku Papi Steak, kde si dopřáli steak. Zamilovaná dvojice tak rozhodně nezahálí a společné chvíle si vychutnává naplno.
Tajné námluvy a útěk z halloweenské party
Jen několik dní před americkým dobrodružstvím se Veronica rozepsala o začátcích jejich vztahu. Ten se začal rodit přesně před rokem během Halloweenu. Tehdy ovšem dvojice svou náklonnost před okolím pečlivě skrývala.
"Loňský Halloween v Saucé Caeur byl skvělej. Zažila jsem jich tam několik a tenhle, i když byl jednoznačně nejkratší, nejlepší," svěřila se Biasiol.
Důvod, proč pro ni večírek skončil tak brzy, byl přitom pořádně romantický. S Matějem, který dorazil v kostýmu opilého hokejového fanouška, totiž raději zmizeli do soukromí.
"Utekli jsme asi po hodině domů, aby nás někdo nevyfotil a nezkazil nám tehdy ještě tajný námluvy," prozradila influencerka. Motýlci v břiše a svatba do roka
Veronica se zároveň svěřila s tím, jak intenzivně tehdejší začátky prožívala. Přiznala, že na nervozitu a příjemné očekávání před osudným večírkem jen tak nezapomene.
"Znáte ten pocit, když jdete někam, kde víte, že bude ten někdo, kdo se vám líbí? Ten pocit příprav v koupelně s holkama před akcí, kdy jste trochu nervózní a přitom se strašně těšíte, konkrétně tady asi nikdy nezapomenu," zavzpomínala.
Poděkovala také její blízké kamarádce, která tehdy zachytila jeden z jejich prvních společných momentů. Z nenápadného flirtování a tajných schůzek se nakonec vyklubala vážná láska, která během jediného roku vyústila ve svatbu. A zatímco loni se dvojice obávala, aby ji někdo společně nevyfotil, dnes už Veronica svého manžela hrdě ukazuje celému světu. Společně si nyní užívají Las Vegas, kde se jejich vztah posunul k zásnubám.
Zdroj: Aplausin.cz/Instagram.com