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Dominika Gottová po smrti maminky řeší další komplikaci. Důležitá zásilka se k ní vůbec nedostala

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Dominika Gottová se měsíc po smrti své maminky Antonie Zacpalové musí vypořádat s další záležitostí. Nejstarší dceru Karla Gotta se podle zjištění deníku Blesk pokouší kontaktovat notář, který vyřizuje pozůstalost. Úřední zásilka se však vrátila a nepomohl ani pokus o spojení prostřednictvím domova pro seniory. Samotnou Gottovou se přitom novinářům nakonec podařilo zastihnout.
Dominika Gottová po smrti maminky řeší další komplikaci. Důležitá zásilka se k ní vůbec nedostala

Dominika Gottová po smrti maminky řeší další komplikaci. Důležitá zásilka se k ní vůbec nedostala

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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