Dominika Gottová po smrti maminky řeší další komplikaci. Důležitá zásilka se k ní vůbec nedostala

Antonie Zacpalová zemřela 5. října 2026 ve věku 91 let. Její dcera Dominika Gottová, která dlouhodobě žije ve Finsku, se nyní musí zapojit do dědického řízení. Podle informací deníku Blesk ji kvůli tomu hledá notář z Prahy 9, kterému se zatím nepodařilo navázat potřebnou úřední komunikaci.
Notář nejprve zaslal písemnou výzvu na adresu posledního pobytu Gottové. Zásilka se ale vrátila jako nedoručená. Následně se obrátil na domov pro seniory, kde její maminka prožila posledních deset let života, a požádal o pomoc se získáním aktuálního kontaktu.
Nepomohl telefon ani e-mail
Podle zdroje z domova pro seniory, kterého citoval Blesk, se pracovníci snažili Gottovou kontaktovat telefonicky. Její telefon však měl být vypnutý, a tak se rozhodli využít e-mail. Ani na ten podle dostupných informací do zveřejnění zprávy neodpověděla.
Redakci Blesku se přesto podařilo třiapadesátiletou Gottovou zastihnout. Na dotaz ohledně majetku zesnulé maminky reagovala tím, že neví, co všechno Antonie Zacpalová vlastnila. Domnívala se přitom, že potřebné informace by měly mít k dispozici příslušné úřady.
Notář se podle deníku snaží zjistit především to, zda zesnulá zanechala závěť a jestli měla bankovní účty, spoření nebo pojistky, o kterých by její dcera mohla vědět. Zatím není jasné, jaký majetek bude předmětem pozůstalostního řízení.
O dědictví zatím není rozhodnuto
Samotný proces přitom neznamená, že by musela Gottová znát veškerý majetek své matky. V rámci dědického řízení zjišťuje majetkové poměry také pověřený notář, který může získávat potřebné informace a prověřuje rovněž existenci závěti uložené v notářské evidenci.
Zda bude Dominika jedinou dědičkou, zatím není potvrzeno. Rozhodující bude mimo jiné případná poslední vůle Antonie Zacpalové a výsledek pozůstalostního řízení. Podle Blesku by k projednání dědictví mohlo dojít začátkem příštího roku, až budou k dispozici potřebné podklady.
Poslední rozloučení proběhlo bez dcery
Gottová se do České republiky nevrátila ani po matčině úmrtí. V říjnovém rozhovoru pro deník Aha! uvedla, že cestu nezvládá kvůli svému psychickému stavu a finančním problémům. Záležitosti spojené s pohřbem proto svěřila známé, která jí nabídla pomoc.
Ještě před úmrtím Antonie Zacpalové přitom Gottová v rozhovoru pro eXtra.cz popisovala jejich vztah jako velmi blízký. Uváděla, že spolu pravidelně telefonují přibližně třikrát týdně.
Nyní ji čeká další vyřizování související s matčiným úmrtím. Z dostupných informací však nevyplývá, že by se úřední komunikaci úmyslně vyhýbala. Zda už se s notářem následně spojila, není veřejně potvrzeno.
Použité zdroje: blesk.cz, extra.cz