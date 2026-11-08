U Dobříše stojí kopie Karlova mostu. Je postavena na památku mrtvé dívky Marie Anny

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Tragédie na císařské silnici
Rok 1829 přinesl rodině Kloiberových z Českého Krumlova neštěstí, které navždy změnilo krajinu u Dobříše. Marie Anna Kloiberová, mladá nevěsta, zahynula v brodu přes Pilský potok na důležité císařské cestě spojující Prahu s Pasovem.
Místo, kde se tragédie odehrála, bylo nebezpečné už dlouho předtím. Brod představoval riziko zejména při jarním tání a po vydatných deštích, kdy se klidný potok měnil v dravou překážku. Cestující museli odhadovat hloubku, což se mladé Marii Anně stalo osudným.
Zarmoucená rodina hledala způsob, jak uctít památku dcery a zároveň zabránit dalším podobným tragédiím. Rozhodla se proto na místě postavit kamenný most, který nahradí zrádný brod a ochrání další životy.
Zmenšený dvojník pražské ikony
Kolem roku 1830 se nad Pilským potokem začal klenbou zvedat neobvyklý stavební projekt. Most dostal podobu miniaturní repliky slavného Karlova mostu v Praze, kompletně s charakteristickými oblouky a sochou svatého Jana Nepomuckého jako strážcem bezpečné cesty.
Klasicistní stavba má čtyři oblouky a na obou stranách ji chrání kamenné ledolamy proti jarním náplavám ledu. Architektonické řešení nebylo náhodné – rodina chtěla vytvořit něco víc než pouhou funkční lávku. Most se stal pomníkem lásky, ztráty i naděje zároveň.
Socha patrona mostů a tonoucích získala na stavbě symbolické místo. Svatý Jan Nepomucký měl podle přání zakladatelů chránit každého, kdo tudy projde, aby se osud Marie Anny neopakoval. Most rychle dostal přezdívku podle svého slavného vzoru a stal se nedílnou součástí krajiny Příbramska.
O významu stavby svědčí i fakt, že vznikla na trase frekventované obchodní cesty. Okrašlovací spolek Dobříš později sehrál klíčovou roli při záchraně mostu: peticí zabránil jeho demolici a prosadil památkovou ochranu, když úřady plánovaly nahradit historickou stavbu moderním přemostěním.
Od chátrání k záchraně za miliony
Desítky let zanedbanosti si vybraly krutou daň. Nekvalitní opravy ze šedesátých let minulého století problém jen oddálily, v roce 1974 vandalové poškodili sochu svatého Jana natolik, že musela být z mostu odstraněna. Posudek z roku 2019 konstatoval havarijní stav celé konstrukce.
V únoru 2022 musel být most kvůli bezpečnosti uzavřen. Mimořádná inspekce odhalila rozsáhlé poškození kamenného zdiva i nosných prvků. Pro pamětníky i místní obyvatele to byl šok, historická stavba stála na pokraji zániku.
Jako zapsaná kulturní památka získal dobříšský most šanci na znovuzrození. Firma Swietelski zahájila náročnou rekonstrukci za přibližně 14 milionů korun, při které restaurátoři pečlivě zpracovávají každý kamenný blok a vracejí ho na původní místo. Cílem je zachovat maximální autenticitu díla z devatenáctého století.i?
Zdroje článku: pribram.cz, poznatsvet.cz, Karlův most v Dobříši – Wikipedie, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová