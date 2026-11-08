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Piloti Vulcanu měli vystřelovací sedadla. Zadní trojici čekala cesta k otvoru

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Piloti Vulcanu měli vystřelovací sedadla, tři zadní členové posádky museli vyskočit otvorem v trupu. Proč se dodatečná katapultáž nezavedla.
Maskovaný Vulcan s vysunutým podvozkem při pohledu zpředu na letištní dráze

Maskovaný Vulcan s vysunutým podvozkem při pohledu zpředu na letištní dráze

Zdroj: Ronnie Macdonald from Chelmsford, United Kingdom / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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