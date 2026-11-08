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Facka za vyrušování nebyla povolená ani za první republiky

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Školní řád zakázal tělesné tresty už v roce 1870 a přípustné nebyly ani za první republiky. Dochovaná svědectví přesto ukazují, že zákaz a každodenní praxe se rozcházely.
Figuríny učitele a žáků mezi dřevěnými lavicemi a tabulí v expozici staré školy.

Figuríny učitele a žáků mezi dřevěnými lavicemi a tabulí v expozici staré školy.

Zdroj: Petr Vilgus / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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