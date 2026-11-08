Ve Vídni se otevřely první adventní trhy

Vídeňské vánoční trhy se budou otevírat postupně během tohoto měsíce, od 20. listopadu už bude adventní sezóna v plném proudu. Podle letošního přehledu vídeňského magistrátu čeká na návštěvníky na 15 místech po celém městě celkem 814 stánků, z nichž téměř dvě stovky nabídnou občerstvení. K dostání budou ručně vyráběné dárky, vánoční ozdoby, keramika i nejrůznější dekorace. Chybět nebude horký punč, svařené víno, pražené mandle ani další sezónní dobroty. Jednotlivé trhy navíc připravují vlastní program od koncertů a řemeslných dílen až po bruslení pod širým nebem.
Srdcem vídeňského adventu zůstává Christkindlmarkt na radničním náměstí, který se otevře 13. listopadu. Letos mu bude dominovat 31 metrů vysoký smrk z Vorarlberska, starý přes 200 let a vážící přibližně devět tun. Do Vídně dorazil už koncem října a slavnostně se rozzáří v den zahájení trhu za účasti starosty Michaela Ludwiga a vorarlberského zemského hejtmana Markuse Wallnera. Kromě stánků s dárky a občerstvením nabídne radniční náměstí také bruslení v osvětleném parku na ploše přibližně 3 000 m². Adventní výzdobu před vídeňskou radnicí doplní také Herzerlbaum, strom ozdobený červenými srdíčky.
Za tradicí dlouhou více než dvě století se lze vydat na náměstí Freyung v historickém centru, kde se vánoční trhy konají už od 18. století. Starovídeňský trh nabídne keramiku, skleněné ozdoby, betlémy a další řemeslné výrobky. Každé odpoledne od 16 hodin navíc náměstí rozezní živá adventní hudba. Jen pár kroků odtud se nachází další tradiční tržiště Am Hof, kde si přijdou na své především milovníci uměleckého řemesla. Přímo pod katedrálou sv. Štěpána pak vyroste vánoční vesnička se 44 stánky zaměřenými zejména na rakouské výrobky.
Své místo má advent také v císařských kulisách. Před zámkem Schönbrunn se vedle tradičních řemesel a ručně vyráběných dekorací mohou návštěvníci těšit na kluziště, dráhy pro metanou a dětský program s kolotočem a ruským kolem. Za vánoční atmosférou v zámeckém prostředí se lze vydat také k Belvederu. Další adventní vesničku návštěvníci najdou na náměstí Marie Terezie mezi Uměleckohistorickým a Přírodovědným muzeem.
Trochu jinou podobu adventu představí umělecký trh Art Advent na náměstí Karlsplatz. Vedle tvorby designérů tu budou k vidění i umělecké instalace a živé ukázky řemesel. Program doplní koncerty. Veškeré občerstvení tu navíc pochází z certifikované bioprodukce. Kdo dává přednost úzkým uličkám před velkými náměstími, může zamířit do Spittelbergu, kde na něj čeká 122 vánočních stánků.
K letošní nabídce patří také vánoční trh na náměstí Schwarzenbergplatz, kde světelné instalace rozzáří okolí monumentální kašny Hochstrahlbrunnen. Menší tržiště se otevřou v obvodech Favoriten a Meidling, na náměstí Franz-Jonas-Platz nebo v parku Türkenschanzpark, kde se představí mimo jiné skláři a výrobci šperků.
Další adventní a zimní akce se uskuteční u obřího kola v Prátru, v Muzeu dopravy Remise nebo v květinových zahradách Hirschstetten, kde se každoročně koná také vánoční výstava.
Přehled vánočních trhů ve Vídni v roce 2026:
· Christkindlmarkt na náměstí Rathausplatz, 13. 11. – 26. 12. 2026, www.christkindlmarkt.at
· Starovídeňský vánoční trh na náměstí Freyung, 14. 11. – 23. 12. 2026, www.altwiener-markt.at
· Vánoční vesnička na náměstí Maria-Theresien-Platz, 20. 11. – 26. 12. 2026, www.weihnachtsmarkt.at
· Vánoční trh na náměstí Am Hof, 13. 11. – 23. 12. 2026, www.weihnachtsmarkt-hof.at
· Vánoční trh na náměstí Stephansplatz, 6. 11. – 24. 12. 2026, www.weihnachtsmarkt.at
· Vánoční trh u zámku Belvedere, 20. 11. – 31. 12. 2026, www.kkweihnachtsmarkt.at
· Vánoční trh na náměstí Schwarzenbergplatz, 13. 11. – 26. 12. 2026, www.weihnachtsmarkt.at
· Umělecký trh na náměstí Karlsplatz, 13. 11. – 23. 12. 2026, www.divinaart.at
· Vánoční trh ve čtvrti Spittelberg, 13. 11. – 23. 12. 2026, www.spittelberg.at
· Vánoční vesnička v kampusu Vídeňské univerzity, 13. 11. – 23. 12. 2026, www.weihnachtsdorf.at
· Adventní trh v obvodu Favoriten, 6. 11. – 24. 12. 2026, www.vzfm.at
· Vánoční trh na náměstí Meidlinger Platzl, 6. 11. – 24. 12. 2026
· Vánoční trh u zámku Schönbrunn, 6. 11. – 24. 12. 2026, www.weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at
· Vánoční trh v parku Türkenschanzpark, 13. 11. – 23. 12. 2026, www.weihnachtimpark.at
· Vánoční trh na náměstí Franz-Jonas-Platz, 6. 11. – 24. 12. 2026