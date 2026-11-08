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Ve Vídni se otevřely první adventní trhy

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Rakouská metropole se na Vánoce naladila už v pátek 6. listopadu, kdy se otevřely první adventní trhy. Zájemci mohou letos na 15 místech navštívit 814 stánků, z toho 198 s občerstvením. Vánoční stánky zaplní historické centrum, prostranství před zámky i městské parky. Chybět nebudou řemeslné výrobky, místní speciality ani doprovodný program.
Ve Vídni se otevřely první adventní trhy

Ve Vídni se otevřely první adventní trhy

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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