Někdo je rozený vůdce, jiný mistr úniku: Rok narození podle čínského horoskopu odhalí všechna skrytá tajemství osobnosti

Zatímco my vítáme nový rok v noci na 1. ledna, čínský zvěrokruh se řídí lunárním kalendářem. Zvíře se proto mění až s čínským novým rokem, který každý rok připadne na jiný den mezi koncem ledna a druhou polovinou února. Jak upozorňuje průvodce Travel China Guide, letošní rok koně začal 17. února 2026 a skončí 5. února 2027.
Kdo se narodil na začátku roku, měl by si proto své znamení raději ověřit. Průvodce uvádí příklad dítěte narozeného 1. února 2008: podle běžného kalendáře by patřilo do roku krysy, ve skutečnosti ale spadá ještě pod vepře, protože rok krysy začal až o několik dní později.
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Ke zvířeti se navíc přidává jeden z pěti prvků, tedy kov, voda, dřevo, oheň a země. Teprve jejich kombinace skládá šedesátiletý cyklus, a proto se třeba ohnivý kůň, ve znamení kterého se nese i letošní rok, vrací jen jednou za šest desetiletí.
Dvanáct zvířat, dvanáct povah
Popisy povah se u jednotlivých astrologů v detailech liší, základní rysy každého znamení se ale opakují po generace. Najděte si svůj rok narození a porovnejte, nakolik o vás čínská tradice mluví pravdu.
Krysa (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Krysa v čínském horoskopu nemá nic společného s tím, jak ji vnímáme v Evropě. Lidem narozeným v jejím roce tradice přisuzuje bystrou mysl, pohotovost a schopnost rychle se přizpůsobit novým okolnostem. Podle Travel China Guide profilu krysy jsou ostražití a dobří pozorovatelé, mezi jejich slabiny ale patří menší vytrvalost a tvrdohlavost, kvůli které neradi poslouchají rady druhých.
Byvol (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Byvol je symbolem píle. Narození v jeho roce bývají popisováni jako pracovití, poctiví, trpěliví a velmi zodpovědní. Do ničeho se nehrnou, ale když se do něčeho pustí, většinou to dotáhnou do konce.
Tygr (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Tygr vstupuje do života odvážně. Tradice mu připisuje rozhodnost, přímost a silnou sebeúctu, díky kterým se nebojí postavit do čela. Lidé v jeho znamení jsou podle astrologů důvěryhodní a mají v sobě hrdost, kterou si nedají jen tak pošlapat.
Králík (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Králík je jemný, optimistický a ohleduplný. Narození v jeho roce se vyhýbají konfliktům, umějí naslouchat a v kolektivu bývají těmi, kdo uklidní vypjatou chvíli.
Drak (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Drak je jediné bájné zvíře zvěrokruhu a v Číně platí za mimořádně šťastné znamení. Lidé narození v jeho roce mají podle tradice spoustu energie, tvořivosti a sebevědomí a nebojí se riskovat.
Had (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Had působí klidně, ale málokdy mu něco unikne. Tradice ho popisuje jako vynalézavého a rozvážného člověka s bystrým postřehem, který si dobře rozmyslí, než promluví.
Kůň (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
Kůň, ve znamení kterého se nese letošní rok, je vášnivý a svobodomyslný. Travel China Guide profil koně ho popisuje jako energického, štědrého a romantického, zároveň ale upozorňuje na sklon k marnivosti, utrácení a menší vytrvalost. Lidé v jeho znamení milují volnost a pevná pravidla je dusí.
Koza (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Koza, které se někdy říká také ovce, je mírná, soucitná a mírumilovná. Narození v jejím roce mají smysl pro krásu a nejlépe se cítí v klidném a harmonickém prostředí.
Opice (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Opice patří k nejchytřejším znamením. Je živá, vtipná a nesmírně zvědavá, a proto se lidé narození v jejím roce rychle učí a rádi zkoušejí nové věci.
Kohout (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Kohout je pracovitý, spolehlivý a dbá na detaily. Lidé v jeho znamení mají rádi pořádek, nebojí se říct svůj názor a na jejich slovo je obvykle spolehnutí.
Pes (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Pes je v čínském horoskopu ztělesněním věrnosti. Narozeným v jeho roce tradice přisuzuje odvahu, laskavost a silný smysl pro spravedlnost, takže se rádi zastanou slabších.
Prase (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Prase uzavírá dvanáctiletý cyklus a patří k nejdobrosrdečnějším znamením. Lidé narození v jeho roce bývají optimističtí, přátelští a milí a umějí si užívat života.
Když o dětech rozhoduje zvíře
Jak vážně se v Asii znamení zvěrokruhu berou, ukazují i statistiky porodnosti. Rok draka platí za tak šťastný, že po začátku lunárního roku v únoru 2024 hlásily čínské nemocnice znatelně víc novorozenců. Podle agentury Reuters zaznamenala nemocnice ve městě Wu-si meziročně o 20 % víc porodů a jedna z nemocnic v provincii Šen-si dokonce o 72 % víc.
Celoroční čísla nárůst potvrdila. Podle čínského statistického úřadu, na jehož data se odvolává deník Global Times, přišlo v Číně v roce 2024 na svět 9,54 milionu dětí, o 520 tisíc víc než o rok dříve. Vedle dračího roku k tomu podle odborníků přispěl i vyšší počet svateb a podpora rodin ze strany státu.
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Opačný příklad zná Japonsko. Kolem roku ohnivého koně se tam šířila pověra, že ženy narozené v tomto roce jsou prchlivé a manželům přinášejí neštěstí. Jak připomíná japonský web Nippon, v roce 1966 se proto narodilo zhruba 1,36 milionu dětí, asi o půl milionu méně než v letech předtím a potom. Letos se ohnivý kůň vrátil, podle japonského výzkumného institutu ISVD ale lednová čísla žádný podobný propad neukázala a porodů bylo dokonce o 0,5 % víc než o rok dříve.
Povaha z kalendáře, rozhodnutí na člověku
Čínská astrologie sama připomíná, že zvíře roku je jen jedna část skládačky. Při podrobném výkladu se počítá i s měsícem, dnem a hodinou narození, a dva lidé narození ve stejném roce tak podle astrologů nemusí mít stejnou povahu.
Pro miliony lidí v Asii ale zůstává rok narození jednou z prvních věcí, na kterou se zeptají při seznámení, před svatbou i při plánování rodiny. A možná i vy ve svém zvířeti najdete víc vlastních rysů, než byste čekali.
Zdroje: Travel China Guide, Reuters, Global Times, Nippon, ISVD