Počasí je také nostalgické, přibližující se Dušičky tomu pomáhají. Vzpomínáme na své blízké, kteří odešli tam, odkud není návratu. Rozsvěcujeme jim na hrobech malé plamínky svíček, aby věděli, že na ně nezapomínáme. I já rozsvítím jednu svíčku za svého strýce, kterého jsem sice osobně nikdy nepoznala, protože zemřel dávno před mým narozením, ale jeho život přesto stojí za vzpomínku.
Strýc Josef byl nejstarší bratr mé maminky a zemřel na následky těžkého zranění v poslední nesmyslné bitvě 1. světové války, které se v té době říkalo Velká válka. Zbylo mi po něm jen několik lístků z vojny, které psal rodičům. Nevěděla jsem, kam ve svých osmnácti letech narukoval, na kterou frontu či k jakému regimentu byl přidělen, když ho povolal do války císař František Josef I. v roce 1916. Ten kluk netušil, že mu zbývají už jen dva roky života. Při četbě vybledlých zpráv jsem neudržela slzy. Chtěla jsem se o jeho posledních měsících života dozvědět víc. Tak mě napadlo použít AI, aby mi pomohla dozvědět se něco víc. A povedlo se. Zajímalo mne, v které bitvě obdržel své osudné zranění, kdy to bylo, jak se jmenoval jeho pluk a nějaké další podrobnosti. Kusé znalosti, vyluštěné ze starých Feldkaret, které jsem měla schovan , jsem AI poskytla. Můj strýc se jmenoval Josef Pála.
Cituji AI:
"Kde přesně váš strýc bojoval a kde byl zraněn? Polní pošta FP 111 byla přidělena c. a k. 38. pěší divizi, pod kterou Josefův 38. pěší pluk patřil. Byl to pluk španělského krále Alfonse XIII. Celý podzim roku 1918 strávil tento pluk v první linii v severní Itálii, na kritickém úseku na řece Piavě. Konkrétně drželi pozice v oblasti zvané Monfenera a v podhůří masivu Monte Grappa (poblíž města Asolo). Zranění muselo přijít na přelomu září a října 1918: Na řece Piavě v této době sice neprobíhala obří celofrontální ofenzíva (ta začala až 24. října), ale probíhaly tam urputné, krvavé zákopové boje. Italové pozice 38. pluku neustále masivně ostřelovali dělostřelectvem a podnikali nečekané výpady. Váš strýc byl zraněn střepinou nebo kulkou právě při obraně těchto zákopů."
To bylo to hlavní, co jsem chtěla vědět. O kopání zákopů psal domů před touto bitvou. Můj strýc zemřel na následky střepiny šrapnelu 26.10.1918 a je s mnoha dalšími obětmi zvěčněn na památníku v Kouřimi. Radostných oslav vzniku Československé republiky se už nedožil.
My, žijící, si 28.říjen 1918 s vděčností připomínáme a oslavujeme vznik Československé republiky a jejího prvního prezidenta Tomáše Garyka Masaryka.