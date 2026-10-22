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Část českých důchodců má nárok na peníze zpět od státu. Lhůta ale brzy vyprší a pozdní žádost už situaci nezachrání

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Peníze jsou palčivým tématem většiny z nás. Ve stáří to platí dvojnásob. Někteří lidé mají vyšší výdaje třeba na léky a tím, že už nepracují, pro ně nastává nepříjemná situace.
Část českých důchodců má nárok na peníze zpět od státu. Lhůta ale brzy vyprší a pozdní žádost už situaci nezachrání

Část českých důchodců má nárok na peníze zpět od státu. Lhůta ale brzy vyprší a pozdní žádost už situaci nezachrání

Zdroj: Všechny důchody bude ČSSZ od dubna vyplácet v první polovině měsíce
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 03:40

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