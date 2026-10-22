Část českých důchodců má nárok na peníze zpět od státu. Lhůta ale brzy vyprší a pozdní žádost už situaci nezachrání

Část českých důchodců má nárok na peníze zpět od státu. Lhůta ale brzy vyprší a pozdní žádost už situaci nezachráníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Část českých důchodců má nárok na peníze zpět od státu. Lhůta ale brzy vyprší a pozdní žádost už situaci nezachráníZdroj: Všechny důchody bude ČSSZ od dubna vyplácet v první polovině měsíce
Článek byl publikován 22.10.2026 03:40
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