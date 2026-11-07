Richard Genzer sdílel svou fotku z mladých let

Fotbal, nebo tanec? Otec byl zklamaný
Narodil se 20. prosince 1966 a dětství prožil v malebném prostředí Krčského zámečku. Později rodina zamířila do Ďáblic. Jeho otec byl vášnivým fotbalovým fanouškem. Jako bývalý brankář, trenér a funkcionář fotbalového svazu považoval sport za životní prioritu.
Malý Richard jako kluk skutečně oblékal fotbalový dres v žákovském týmu. Talent měl, šance na úspěšnou kariéru také. Zároveň ale chodil do folklórního tanečního souboru. Když pak na devítce přišel okamžik rozhodnutí, zvolil hudební konzervatoř a studium tance. Otcovo zklamání bylo obrovské: syn mu fotbalové sny nesplnil.
Hvězda skupiny Uno a muzikálové parkety
Už během studií se připojil ke skupině moderního tance Uno, kterou v roce 1987 založil vynikající tanečník a pozdější choreograf Richard Hes. Po vojně se z Genzera stal jeden z jejích předních tanečníků.
Uno byla v té době nesmírně populární formace, která sklízela úspěchy doma i v zahraničí. Tančil a zpíval v ní například i Jiří Korn, Richard Genzer sám nazpíval známou recesistickou skladbu „S tou vašou lambádou“ (1990).
V devadesátých letech se díky Uno dostal k muzikálu. Diváci ho mohli vidět ve West Side Story a v Draculovi, na počátku nového tisíciletí pak také v Monte Christovi a ve Třech mušketýrech. Tančil, zpíval, choreografoval; pohyb byl jeho život.
Během přípravy muzikálu Krysař se pracovně setkal s Michalem Suchánkem, se kterým se už kamarádil z konzervatoře. Pod vedením „Suchoše", jak svému parťákovi říká, se z tanečníka a choreografa začal stávat také scénárista. Tak se rodil populární pořad Tele Tele a dlouholeté komické duo, které baví dodnes.
Poznáte ho na fotografii z mládí, kterou sdílel na Instagramu?
Dnes bavič s pár kily navíc, ale stále s talentem
Před několika lety se Richard Genzer zúčastnil taneční soutěže StarDance po boku profesionální partnerky Jany Zelenkové. Poté usedl do poroty a bavil diváky svými vtipnými poznámkami.
S bývalou manželkou Lindou Finkovou má dceru Viktorii (nar. 2001) a syna Matyáše (nar. 2008). Dnes má oblíbený „partičkář" nějaká ta kila navíc, která nabral, když přestal aktivně tancovat. Možná mu brání skotačit při tanci jako zamlada, nikoli však v jeho talentu bavit. A to je to hlavní, co si na něm lidé cení.
A mimochodem, pokud si stále lámete hlavu nad tou archivní fotografií, Richard Genzer je ten třetí zprava.
Zdroje článku: frekvence1.cz, super.cz, readzone.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá