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Dřín má více vitamínu C než citrusy a voní po ananasu. Je mrazuvzdorný, ale v Česku ho moc neuvídíte

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Dřín obecný je trochu neprávem přehlížený ovocný keř. Na jaře rozkvétá ještě před olistěním zářivě žlutými květy, na konci léta a na podzim pak dozrávají jeho podlouhlé červené plody. Říká se jim dřínky a jejich největší předností je vysoký obsah vitaminu C.
Dřín má více vitamínu C než citrusy a voní po ananasu. Je mrazuvzdorný, ale v Česku ho moc neuvídíte

Dřín má více vitamínu C než citrusy a voní po ananasu. Je mrazuvzdorný, ale v Česku ho moc neuvídíte

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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