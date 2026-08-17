Česká televize u expertů nové Nedělní debaty slibuje odbornost a názorovou pestrostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Česká televize u expertů nové Nedělní debaty slibuje odbornost a názorovou pestrost
Televize Prima dnes v Bratislavě začala točit nový seriál, určený pro streamovací platformu Prima+. Série...
Nejčtenějším deníkem v České republice zůstává Blesk (vydavatelství Czech News Center), který za poslední...
Renomovaný herec Pavel Liška se nově představí v netradiční roli dědy, který se stává "záchranným kruhem"...
Nadnárodní loterijní společnost Allwyn (majitel KKCG; je kotovaná na burze Euronext v Aténách), která se...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →
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