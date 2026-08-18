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Barta, Šenkypl a spol. posílají na trh další emisi dluhopisů za 750 milionů

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Jak jsme informovali již dříve, investiční společnost Pale Fire Capital (PFC), za kterou stojí Jan Barta, Dušan Šenkypl nebo David Holý, posílá na trh novou emisi dluhopisů. První objemnou emisi dluhopisů skupina vydala v říjnu 2021. Nové dluhopisy se začínají prodávat od 17. srpna.
Barta, Šenkypl a spol. posílají na trh další emisi dluhopisů za 750 milionů

Barta, Šenkypl a spol. posílají na trh další emisi dluhopisů za 750 milionů

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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