Barta, Šenkypl a spol. posílají na trh další emisi dluhopisů za 750 milionů

Jak jsme informovali již dříve, investiční společnost Pale Fire Capital (PFC), za kterou stojí Jan Barta, Dušan Šenkypl nebo David Holý, posílá na trh novou emisi dluhopisů. První objemnou emisi dluhopisů skupina vydala v říjnu 2021. Nové dluhopisy se začínají prodávat od 17. srpna. Objem nové emise dluhopisů je opět 750 milionů korun, s možností navýšení až na 1,5 miliardy. Manažerem emise je J&T Banka. Dluhopisy vydává vehikl Pale Fire Financing (stejně jako u první emise), který vlastní mateřská společnost Pale Fire Capital SE. Za dluhy z dluhopisů poskytuje Pale Fire Capital SE finanční záruku. Dluhopisy jsou splatné v říjnu 2031 (pět let), a ponesou pevný úrok s roční sazbou 7,25 procenta, vyplácený pololetně. Informovala o tom mluvčí PFC Alžběta Plívová.
Zajímavé je porovnání úročení - první emise dluhopisů PFC byla úročena 5,75 procenta p.a. Vyšší úročení ještě nemusí znamenat, že PFC je v horší kondici. První emise byla emitována, když repo sazby ČNB byly nízko (míněn konkrétní měsíc - říjen 2021; riziková přirážka u druhé emise oproti dané repo sazbě však není vyšší, ale naopak nižší než v roce 2021). Dalším faktorem je může být aktuálně vyšší podíl externího financování PFC a rovněž investice do technologických firem (hlavní činnost PFC) nyní nejsou hodnoceny tak optimisticky jako před pěti lety.
"První emise dluhopisů v roce 2021 pro nás byla silnou zprávou z trhu o tom, že investoři mají zájem se podílet na tom, co v Pale Fire Capital budujeme. Od té doby se velikost i charakter našeho portfolia podstatně změnily a dnes stojíme před další důležitou etapou. Chceme proto znovu otevřít možnost investovat do Pale Fire Capital prostřednictvím dluhopisů. Jmenovitou hodnotu 10 tisíc korun jsme záměrně zvolili tak, aby práh nebyl zbytečně vysoký a aby se k Pale Fire mohli připojit i drobní investoři. Vlastní kapitál nicméně zůstává základem našeho investičního modelu. Do rozvoje private equity portfolia plánujeme v dalších pěti letech investovat 400 milionů eur z vlastních peněz," uvedl Barta (na fotce první vlevo).
"Na trhu dnes vidíme silné příležitosti na průsečíku digitálních technologií a tradičních průmyslových odvětví i služeb, které budou v následujících letech procházet hlubokou transformací. Právě tam budou naše zkušenosti s technologiemi, provozem a mezinárodní expanzí skutečnou výhodou. V následujících pěti letech proto chceme výrazně rozšířit naše investiční aktivity a zdvojnásobit objem vlastního kapitálu, který do nich vkládáme," doplnil managing partner Jan Černý (druhý zleva).
Výtěžek emise poskytne emitent formou úvěru mateřské společnosti na financování nových obchodních příležitostí skupiny, rozvoj private equity portfolia a refinancování stávající emise dluhopisů z roku 2021. Dluhopisy budou dále zajištěny zástavním právem k akciím emitenta i ručitele a k investičním akciím podfondů. Emitent se zároveň zavázal udržovat ukazatel LTV (poměr dluhu k hodnotě majetku) pod 50 procent s tím, že aktuálně je parametr zadlužení pouze na úrovni 10 procenta.
PFC tvrdí, že na konci roku 2025 měla private equity portfolio v hodnotě 10 miliard korun. V meziročním srovnání to má být podle skupiny nárůst o 18 procent. Grupa vlastní firmy nebo podíly jako Aukro.cz, Munipolis, Zuri, Groupon nebo Jenprace.cz.