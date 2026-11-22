Homolka a tobolka, FOTO: Jaromír Komárek, distr. TV Seznam Homolka a tobolka, FOTO: Jaromír Komárek, distr. TV Seznam Homolka a tobolka, FOTO: Jaromír Komárek, distr. TV Seznam Homolka a tobolka, FOTO: Jaromír Komárek, distr. TV Seznam
Komedie Homolka a tobolka vznikla ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších. Zotavovna Radost stojí nad městem dodnes a funguje jako hotel Palace Club. Centrum města sice změnily novostavby, Bílý most a staré hotely ale přežily. Stejnou cestou do kopce i na lanovku na Pláně se dá projít dodnes. V centru Špindlerova Mlýna ustoupily staré domy pasáži
Procházka po stopách třetího dílu o pražské rodině Homolkových začíná přímo u Labe. Ještě před příjezdem rodiny tu kamera zabrala dům u řeky, dnes ale původnímu výhledu z téhož místa překáží novější most. O pár kroků dál ve Špindlerovské ulici vznikaly úvodní záběry s vlajkami a právě tady se horské město za desítky let proměnilo nejvíc.
Staré domy tu totiž ustoupily mohutné Pasáži Špindl, takže původní zástavba nahoře na Bedřichově už z ulice není vidět. Leccos ale zůstalo. Hotel Jelínek se až na barvu fasády a terasu moc nezměnil a podobně vypadá i někdejší Hotel Hubertus, který dnes nese název Villa Hubertus.
Kousek od nich stojí budova s poštovní schránkou, před níž ve filmu projížděl kůň a kde Homolkovi narazili na tehdy vzácný sněžný skútr. Dům i schránka vypadají pořád stejně, a téměř stejnou podobu si udržel i Bílý most přes Labe, přes který rodina procházela po příjezdu.
Cesta od hotelu Windsor stoupá k bývalé zotavovně Radost
Z centra pak trasa míří strmě do kopce, kudy Homolkovi supěli se zavazadly a kudy o chvíli později vlekl na sáňkách kufr plný ptáčků kulturní referent Bradáček. První zastávkou byl hotel Windsor, u kterého rodina odpočívala a u jehož rohu si slíbila, že na sebe bude hodná. Původní budova Společenského domu s typickou věžičkou ale v 80. letech vyhořela a po přestavbě se znovu otevřela v roce 1996.
Stoupání pokračuje kolem hotelu Praha, kde se jedna ze starých chalup po pravé straně ulice téměř nezměnila. Za zády filmové rodiny stával na kopci také hotel Krakonoš, ten ale vyhořel už v roce 1974. Na samém konci cesty dodnes stojí hlavní dějiště celé dovolené, někdejší zotavovna Radost.
Budovu postavili mezi světovými válkami a během let vystřídala jména Svatý Petr, Horský hotel a za socialismu Radost. Dnes funguje jako hotel Palace Club. Z místa před hotelem už ovšem není vidět dolů do údolí tak jako ve filmu, výhled totiž zakryl nově postavený dům a vzrostlá zeleň.
Od kostela až na Pláně
Kdo obejde hotel zezadu, dostane se na kopec za kostelem, kde ve filmu lyžovala dvojčata a volala na babičku s dědou. Na svahu pod hotelem se zase točily scény, ve kterých si na sněhu užívali dovolenou manželé Novákovi. V pozadí několika záběrů vystupuje kostel sv. Petra a Pavla, který kamera zachytila i přes místní hřbitov. Zděný kostel podle plánů stavitele Weisse z Vrchlabí vysvětili v roce 1807 a bez velkých úprav stojí dodnes.
Další filmová místa leží ve skiareálu Svatý Petr. Na místní
sjížděla sportovní referentka Pavla a od doby natáčení se trať výrazně rozšířila, kompletně se změnilo i okolí tamních skokanských můstků. Na jiném kopci nad městem pak stojí chata, kolem níž se v mlze na lyžích prořítil děda Homolka. sjezdovce
Ze Svatého Petra vede vzhůru lanovka na Pláně, kde vznikla známá scéna, v níž se rodina těšila na „panorámata“. Tehdy tu jezdila jednosedačková lanovka a hned vedle ní vlek, cestou nahoru se přitom otevírají pohledy na Zlaté návrší, Vysoké kolo, Železnou horu i Kozí hřbety. Závěr filmu se pak vrátil zpět do údolí, kde kulturní referent Bradáček běžel přes lávku na autobusové nádraží a autobus mu nakonec ujel.
Snímek Homolka a tobolka sledujte na TV Seznam v neděli 22. listopadu od 14:05.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( filmovamista, csfd).