Jezero si můžete obejít dokola. Anebo se vydat k dalšímu plesu nebo až na Rysy. Mořské oko je kouzelné v každém ročním období. Na podzim a v zimě je jenom trochu problém se sluníčkem. Nová chata u Mořského oka se otevírá už v sedm ráno. Můžete se v ní dokonce ubytovat a není to ani tak drahé. Kolem Morského Oka vede přibližně 2,5 km dlouhá turistická stezka. Nabízí pohledy na jezero a okolní vrcholy z různých úhlů. Když se ještě slunce nepřehoupne přes hory, pohled na jezero je úplně jiný. I tak má ale něco do sebe. Přivstaňte si. Jinak se přidáte k davům selfie-maniaků! Koňské povozy jezdí na zkrácené trase dlouhé přibližně 3 km k Wodogrzmotům Mickiewicza. Kolik stojí občerstvení u Morskieho Oka v roce 2026? Vyfotili jsme aktuální ceník polévek, teplých jídel, kávy a dalších nápojů. Začátkem listopadu mohou návštěvníky Morského Oka překvapit zasněžené vrcholky hor, nízké teploty i námraza na turistických cestách.
Budíček ve 3:30 ráno, příjezd na parkoviště ještě za tmy a několik kilometrů pěšky k jednomu z nejkrásnějších jezer polských Tater. Máme pro vás praktické informace, které se vám budou hodit.
Začátkem listopadu jsme se znovu vydali k
Morskiemu Oku. Chtěli jsme si užít pohled na to, jak se příroda převléká z podzimního do zimního kabátku, a především se vyhnout davům turistů. Podařilo se nám to!
Jak je to v roce 2026 s parkováním? Zaplatíte v chatě u jezera kartou a kde si můžete během cesty odskočit? Dali jsme dohromady
ultimátního průvodce pro všechny, kdo se k tomuhle pohádkovému jezeru v nejbližších (tý)dnech chystají. Přidali jsme aktuální ceníky i praktické informace pro všechny, kdo chtějí vidět nejkrásnější jezero Polska na vlastní oči. Jezero si můžete obejít dokola. Anebo se vydat k dalšímu plesu nebo až na Rysy. Nastavte si budík. Nebudete litovat!
Morskie Oko patří mezi
nejnavštěvovanější místa polské strany Vysokých Tater. Jezero leží v nadmořské výšce 1 395 metrů a ze všech stran ho obklopují mohutné skalní štíty. Za příznivého počasí se jejich siluety odrážejí na vodní hladině a vytvářejí scenérii, kvůli které k jezeru každoročně míří obrovské množství návštěvníků.
My už jsme u jezera byli několikrát. Naposledy začátkem listopadu. Dobře proto víme, že zejména
během víkendů a svátků může být okolí horské chaty naprosto obsypané turisty. Proto si pravidelně hledáme ubytování v okolí Zakopaného, odkud se k parkovišti pod turistickou stezkou dostanete zhruba do 40 minut.
Protože jsme chtěli zažít jezero bez davů, nachystali jsme si
budík na 3:30 ráno a v 5:00 už parkovali na Palenici Białczańské, odkud vede hlavní turistická trasa k jezeru. Vybaveni čelovkami jsme se vydali po asfaltové cestě vzhůru. První část výletu jsme absolvovali za tmy, postupně se ale začalo rozednívat a před námi se objevovaly zasněžené vrcholky okolních hor. Mořské oko je kouzelné v každém ročním období. Na podzim a v zimě je jenom trochu problém se sluníčkem.
A výsledek? Když jsme dorazili k jezeru, měli jsme ho
několik desítek minut prakticky sami pro sebe. Hladina byla dokonale klidná a odrážela okolní horské štíty. Nikde žádné skupinky selfie-maniaků, žádné fronty na ty nejlepší „insta fotky“ ani hluk od horské chaty, ze které už voněl žurek a čerstvá kwaśnica.
V průběhu dne se situace dramaticky měnila. U chaty začalo být
po deváté hodině ranní plno a kolem jezera postupně přibývali další návštěvníci. Pokud vám nevadí brzké vstávání, rozhodně doporučujeme vyrazit ještě před svítáním. Rozdíl mezi ranní komorní atmosférou a (do)polední „špičkou“ je skutečně obrovský. Kde zaparkovat? Místo si rezervujte s předstihem online!
Pokud plánujete
cestu autem, vaším cílem bude pravděpodobně parkoviště Palenica Białczańska, které leží nedaleko polsko-slovenské hranice. Ze Zakopaného se k bráně parkoviště za běžného provozu dostanete přibližně za 30 až 40 minut.
Parkování je ovšem jednou z věcí, kterou doporučujeme
vyřešit s předstihem. Oficiální parkoviště mají omezenou kapacitu a zejména o víkendech, svátcích nebo během prázdnin mohou být vyprodaná.
My jsme parkovací místo zakoupili předem prostřednictvím
oficiálního rezervačního systému Tatranského národního parku (tpn.gov.pl) zhruba s týdenním předstihem. Za jednodenní parkování osobního automobilu jsme zaplatili přibližně 412 Kč (75 PLN). Nezapomeňte do košíku „přihodit“ i vstupenky do parku (viz níže).
Velkou výhodou online rezervace je možnost
sledovat aktuální obsazenost parkoviště. Při výběru konkrétního data totiž vidíte, kolik volných parkovacích míst ještě zbývá. Můžete si tak snadno ověřit, zda má vůbec smysl plánovat cestu v původně zamýšleném termínu.
Cena parkování navíc není pevná. Mění se podle data a dalších okolností, přičemž při nákupu s větším předstihem můžete
nějakou tu zlotůvku ušetřit. Naopak při pozdní rezervaci může být parkovné dražší a v nejhorším případě už nebude žádné místo a vy budete muset řešit parkování na vzdálenějších parkovištích. Nová chata u Mořského oka se otevírá už v sedm ráno. Můžete se v ní dokonce ubytovat a není to ani tak drahé. Před příjezdem si očistěte SPZ
Proces vjezdu na parkoviště
funguje automaticky. Při online rezervaci zadáváte registrační značku svého automobilu. Jakmile přijedete ke vjezdové bráně, kamera načte SPZ a systém okamžitě ověří, zda máte na daný den zaplacené parkování.
Pokud je vše v pořádku,
závora se automaticky otevře. Nemusíte nikomu ukazovat potvrzení rezervace, QR kód ani hledat parkovací lístek. Přesto si doklad o zaplaceném parkovém a vstupu do parku uschovejte.
Pokud totiž k jezeru vyrážíte v zimě, může se stát, že kamera
nenačte zasněženou či zledovatělou SPZ a vy budete muset problém dořešit s obsluhou, která je na místě pro tyto a podobné případy k dispozici. Přivstaňte si, jinak to budete mít dál
Při nákupu parkovacího místa je potřeba počítat také s tím, že
rezervace automaticky nezaručuje místo přímo na nejbližším parkovišti u vstupu na turistickou stezku. Oficiální parkovací kapacity jsou rozděleny do tří částí. Nejbližší je Palenica Białczańska, další místa se nacházejí podél příjezdové komunikace a nejvzdálenější parkoviště leží na Łysej Polaně, přibližně 1,5 kilometru od vstupu na značenou trasu. O tom, kde nakonec zaparkujete, rozhoduje především pořadí příjezdu a pokyny obsluhy. Nejprve se obsazují nejbližší místa, teprve následně vzdálenější plochy. Proto se vyplatí dorazit co nejdříve. My jsme byli na místě už v pět hodin ráno a mohli jsme zaparkovat přímo na Palenici Białczańské. Pokud skončíte na nejvzdálenějším parkovišti, počítejte s dalšími zhruba 3 kilometry chůze navíc při cestě tam a zpět. Kolem Morského Oka vede přibližně 2,5 km dlouhá turistická stezka. Nabízí pohledy na jezero a okolní vrcholy z různých úhlů. Kolik stojí vstup k Morskiemu Oku v roce 2026?
Samotné parkování není jediným výdajem.
Za vstup k jezeru se sice neplatí, Morskie Oko však leží na území Tatranského národního parku, do kterého už se platí vstupné. Při naší poslední návštěvě jsme zaplatili přibližně 60 Kč (11 PLN) za jednu dospělou osobu. Za dva dospělé nás tedy vstupné vyšlo na přibližně 121 Kč (22 PLN).
Vstupenky jsme si pořídili předem online, stejně jako parkování. Je to praktické zejména během turistické sezony, kdy se u pokladen mohou tvořit fronty. Zakoupený lístek obsahuje QR kód, který si můžete uložit do telefonu. Doporučujeme to udělat ještě před odjezdem, protože mobilní signál v okolí Tater nemusí být vždy spolehlivý. Jak dlouhá a náročná je cesta k Morskiemu Oku?
K jezeru vede z parkoviště
Palenica Białczańska červeně značená turistická trasa. Měří přibližně 8 kilometrů jedním směrem a vede po asfaltové komunikaci. Přestože se často píše o nenáročné procházce, je dobré vědět, že cesta celou dobu pozvolna stoupá. Od parkoviště až k jezeru překonáte výškový rozdíl přibližně 400 metrů.
Na výstup doporučujeme
počítat se zhruba 2–2,5 hodinami, podle kondice, počasí a počtu zastávek. Celkově ujdete přibližně 16 kilometrů. Pokud se rozhodnete obejít samotné jezero, musíte připočítat další zhruba 2,5 kilometru. Počítejte s tím, že budete neustále něco fotit. A pokud budete mít štěstí, společnost vám budou dělat i zvířecí obyvatelé Tater. My třeba narazili na několik jelenů a laní, které se vůbec nebály a dokonce to vypadalo, že by se nechaly i pohladit. Celkově ujdete přibližně 16 kilometrů.
Po cestě se určitě zastavte u známých vodopádů
Wodogrzmoty Mickiewicza. Trasu na několika místech zkracují kamenité pěší úseky, které protínají zatáčky asfaltové komunikace. Počítejte s tím, že během zimních měsíců je nutné dávat pozor na náledí, sníh a aktuální podmínky. Asfaltový povrch totiž neznamená, že můžete k Oku vyrazit v teniskách. Za sněhu nebo námrazy se vyplatí kvalitní turistická obuv a hlavně nesmeky. Když se ještě slunce nepřehoupne přes hory, pohled na jezero je úplně jiný. I tak má ale něco do sebe. Od Morskieho Oka můžete pokračovat až na Rysy
Pokud vám samotná procházka k Morskiemu Oku nestačí, můžete si jezero obejít dokola, případně se od chaty vydat dál po
červené turistické značce k horskému plesu Czarny Staw pod Rysami, které leží v nadmořské výšce 1 583 metrů.
Od Morskieho Oka vás čeká přibližně
1,8 kilometru dlouhá trasa s prudším stoupáním po kamenných schodech (v zimě jsou pokryté silnou vrstvou ušlapaného sněhu a ledu). Výstup zabere zhruba 50–60 minut a za příznivých podmínek ho zvládnou i méně zkušení turisté s dobrou kondicí.
Výrazně náročnější variantou jsou
Rysy (2 499 m n. m.). Od Morskieho Oka je jejich vrchol vzdálen přibližně 5 kilometrů, výstup ale zabere kolem 4 hodin. Čeká vás převýšení přes 1 000 metrů, strmé skalnaté pasáže, exponovaná místa a úseky jištěné řetězy.
Jde o
jednu z nejnáročnějších značených turistických tras v polských Tatrách, která rozhodně není vhodná pro začátečníky ani osoby se strachem z výšek. Pokud vyrážíte už z parkoviště Palenica Białczańska, počítejte s celodenní túrou dlouhou přibližně 25–26 kilometrů. Pozor: Během zimních měsíců je navíc výstup na Rysy kvůli sněhu, ledu a lavinovému nebezpečí určen pouze zkušeným vysokohorským turistům s odpovídajícím vybavením! Přivstaňte si. Jinak se přidáte k davům selfie-maniaků! Diskutované koňské povozy fungují v omezeném režimu
Pokud jste u Morskieho Oka byli v minulosti, určitě si pamatujete
koňské povozy, které vozily turisty značnou část cesty směrem k jezeru. Jejich provoz se v posledních letech stal předmětem bouřlivých diskusí. Ochránci zvířat dlouhodobě upozorňovali na fyzickou zátěž koní, kteří museli táhnout těžké povozy s turisty do prudkého stoupání. Spor vygradoval v roce 2023, kdy polští aktivisté podali žalobu na vedení Tatranského národního parku. Od 1. září 2026 v místě funguje nový, zatím zkušební režim. Zatímco dříve koně absolvovali přibližně sedmikilometrový úsek z Palenice Białczańské na Polanu Włosienica, nově vozí turisty pouze k vodopádům Wodogrzmoty Mickiewicza. Trasa se tak zkrátila na necelé tři kilometry, tedy o více než polovinu.
Za svezení směrem nahoru zaplatíte přibližně
275 Kč (50 PLN), cesta dolů vyjde na 165 Kč (30 PLN). Ceny vycházejí z tarifů oznámených při zavedení nového režimu. Koňské povozy jezdí na zkrácené trase dlouhé přibližně 3 km k Wodogrzmotům Mickiewicza. Občerstvení si můžete dát přímo u Morskieho Oka
Po cestě k Oku minete jednu
restauraci, která nebyla během našeho výstupu otevřená. Přímo na břehu jezera stojí horská chata Schronisko PTTK Morskie Oko, kde mají restauraci otevřenou už od sedmi od rána. Přímo na místě jsme vám proto vyfotili jídelní a nápojový lístek. A tady jsou aktuální ceny přepočítané na české koruny: Žurek: 165 Kč (30 PLN) Zelňačka bez masa: 165 Kč (30 PLN) Zelňačka s masem: 192 Kč (35 PLN) Bigos s pečivem: 220 Kč (40 PLN) Klobása s přílohou: 220 Kč (40 PLN) Horká čokoláda: 110 Kč (20 PLN) Káva s mlékem: 88 Kč (16 PLN) Čaj se sladkým sirupem: 77 Kč (14 PLN)
Ceny samozřejmě odpovídají lokalitě, kam je potřeba veškeré zásoby dopravovat. Co nás ale při návštěvě znovu utvrdilo v nutnosti připravit se předem, je
způsob placení. V chatě bylo možné za občerstvení zaplatit pouze hotově v polských zlotých. Na platbu kartou proto nespoléhejte a vezměte si s sebou dostatečnou hotovost.
Před chatou sice stojí
bankomat Euronet, ale ten nemusí být kvůli nabízenému přepočtu měny a případným poplatkům zrovna výhodnou variantou. Doporučujeme proto vybrat nebo směnit peníze ještě před výletem. A jak je to s toaletami? Toalety (TOI TOI) jsou rozesety na několika místech po celé trase k Oku. U obou chat jsou potom kamenné záchody. Za toalety vedle chaty u Mořského oka bylo možné zaplatit platební kartou. Kolik stojí občerstvení u Morskieho Oka v roce 2026? Vyfotili jsme aktuální ceník polévek, teplých jídel, kávy a dalších nápojů. Kdy se slunce přehoupne přes hory?
Ještě jednu věc doporučujeme při plánování výletu nepodcenit.
A tou je slunce. Možná to zní zvláštně, ale právě jeho poloha dokáže výsledný zážitek výrazně ovlivnit. Morskie Oko se totiž nachází v hluboké horské kotlině obklopené vysokými štíty. A zatímco jejich vrcholky už mohou být zalité slunečními paprsky, samotné jezero zůstává dlouhé hodiny ve stínu. Při naší listopadové návštěvě jsme měli štěstí. Podařilo se nám zachytit přibližně čtyřicetiminutové okno, během kterého se slunce dostalo přes okolní hřebeny a osvítilo část jezera. Rozdíl byl obrovský. Zatímco předtím měla hladina ocelově modrý odstín, se slunečními paprsky se okolní scenérie během chvíle úplně proměnila.
S blížící se zimou se ovšem situace komplikuje. Slunce je
stále níž nad obzorem a během nejkratších dnů se přes okolní horské štíty v některých částech jezera vůbec nedostane. Nečekejte tedy, že když předpověď hlásí slunečný den, budete mít automaticky nasvícenou celou hladinu jezera. Redakční tip: Pokud k jezeru vyrážíte především kvůli fotografování, doporučujeme stáhnout si do mobilu aplikaci Stellarium. V ní si můžete zobrazit polohu slunce pro konkrétní datum, čas a místo. Začátkem listopadu mohou návštěvníky Morského Oka překvapit zasněžené vrcholky hor, nízké teploty i námraza na turistických cestách. Stojí Morskie Oko za návštěvu? Rozhodně!
K Morskiemu Oku se vracíme opakovaně a
pokaždé nás dokáže něčím překvapit. Jednou jsou to zasněžené vrcholky, podruhé dokonale klidná hladina, jindy třeba setkání s jeleny a laněmi cestou nahoru. Tentokrát jsme si ale znovu potvrdili, jak zásadní roli hraje správné načasování.
Pokud se k jezeru chystáte poprvé, máme pro vás několik doporučení.
Parkování a vstupenky si kupte předem, do batohu přibalte svačinu a hotovost a nepodceňujte délku trasy ani aktuální počasí. V zimních měsících myslete také na čelovku a nesmeky. A pokud chcete zažít jezero bez stovek dalších turistů, rozhodně si přivstaňte.
My jsme tentokrát vstávali ve 3:30 ráno. A nelitujeme toho. Zatímco se totiž většina návštěvníků teprve probouzela nebo snídala na hotelu, my už jsme stoupali
zasněženým údolím k jezeru. Odměnou nám bylo Morskie Oko téměř bez lidí, fantastické výhledy a všudypřítomný klid.
A jestli bychom do toho šli znovu? Bez váhání! Stát totiž brzy ráno na břehu Morskieho Oka, poslouchat všudypřítomné ticho a pozorovat zasněžené horské štíty, které se dokonale odrážejí na klidné hladině, je
zážitek, který se slovy popisuje jen těžko.
A přestože jsme během výletu pořídili
desítky fotografií, ani jedna nedokáže zachytit to, co jsme na místě skutečně viděli a cítili. Některá místa totiž nestačí obdivovat na obrazovce telefonu. Musíte je zažít na vlastní (d)uši. A Morskie Oko je bezpochyby jedním z nich. Autorský text