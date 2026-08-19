Recenze Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra – co se vlastně změnilo od minulé generace?

Samsung letos představil hned tři skládací telefony najednou, poprvé jsme se dočkali nového formátu v rámci Galaxy Z
Fold8. Ten už jsme otestovali dříve. Dnes se podíváme na Galaxy Z Fold8 Ultra, který přímo navazuje na Galaxy Z Fold7. Co je nového? Stojí za to si kupovat tento Fold8 Ultra nebo zvolit levnější Fold8? Nejen na to si odpovíme. Konstrukce
Právě loňská generace přinesla výrazné ztenčení a redukci hmotnosti. Letos tak nešlo očekávat revoluci a ostatně ono už ani není kam moc ztenčovat. Nový Fold8 Ultra je o 0,1 mm tenčí, přičemž zde se už výrobce dostává na limit, na tloušťku konektoru USB-C.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vs. Fold7 (vpravo); zdroj: Dotekománie
Měl jsem k dispozici na test jako Fold8 Ultra tak loňský Fold7. Jeden zásadní posun v konstrukci tu máme a tím jsou zkosené hrany směrující k vnitřnímu displeji. Díky tomu lze novinku mnohem lépe otevřít. Konečně tak nemám pocit, že mi vypadne telefon při otvírání z ruky.
Nové jsou barevné varianty, modrá je pryč a máme tu krémovou, grafitově šedou a tmavě fialovou (Violet Shadow). Právě poslední zmíněnou barvu jsme dostali na test. Je to za mě vskutku elegantní volba, fialová je totiž opravdu velmi tmavá. Mnoho lidí v mém okolí si jí ani nevšimlo a vidělo prostě černý telefon. Exkluzivně na Samsung.cz bude ještě tmavě zelená.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vs. Fold7 (vlevo); zdroj: Dotekománie
Co se týče formátu, tak ten je stejný. Počítejte tedy s úzkým vnějším displejem a téměř čtvercovým vnitřním. Fold8 Ultra jsem testoval právě po dvou týdnech s novým formátem Fold8, který mi byl mnohem sympatičtější. Tady na „starém formátu“ dostávám zbytečně vysoký a úzký displej venku a ten uvnitř zase není vhodný na videa. Na web a multitasking je to stále v pohodě, ale při sledování širokoúhlého videa máte na Ultra modelu velmi široké černé pruhy.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vs. Fold7 (vpravo); zdroj: Dotekománie
Odolnost zůstala stejná a tak tu máme certifikaci IP48. To je škoda, konkurence umí lepší odolnost vůči prachovým částicím a písku, ať už IP58 nebo dokonce IP68. Na pláži tak pořád s Foldem opatrně nebo ho tam raději nebrat.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vs. Fold7 (vpravo); zdroj: Dotekománie
Displej
Vnitřní panel dostal do vínku novou technologii Flex Titanium a antireflexní vrstvu. Druhá novinka je jasně patrná a je to za mě velmi vítaná změna. Na kompaktnějším Fold8 mi přišel předěl v místě ohybu méně viditelný a patrný na dotek. Určitě tu mezigeneračně pokrok je, ale na Fold8 Ultra mi přijde vylepšený pant a předěl displeje v realitě o něco více patrný. Stále je to samozřejmě lepší než na Fold7, ale ne o tolik jako na kompaktním Fold8.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vs. Fold7 (vpravo); zdroj: Dotekománie
Možná za to může fakt, že právě menší Fold8 neumí držet v polootevřeném stavu. Nemá tak žádný Flex režim, a to je škoda. Tady dnes testovaný Fold8 Ultra si tyto funkce zachoval a vy ho tak můžete nechat v pootevřeném stavu třeba na focení sebe sama nebo na sledování videa.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vs. Fold7 (vpravo); zdroj: Dotekománie
Letos Samsung navýšil také rozlišení na 2256 x 2504 z původních 1968 x 2184 a zvýšil maximální jas z 2600 na 3000 nitů u vnitřního displeje. To se na slunci určitě hodí.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vs. Fold7 (vpravo); zdroj: Dotekománie
Hardware
Zde nastal tradiční každoroční upgrade procesoru na Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy. Ten je doplněn o 12 nebo 16 GB operační paměti. Úložiště může mít 256 GB, 512 GB a nebo 1 TB.
Benchmark Geekbench 7 nám pak ukazuje poměrně pěkný nárůst procesorového výkonu, viz screenshot níže a přímo porovnání Fold7 versus Fold8 Ultra.
Fold7 (vlevo) vs. Fold8 Ultra (vpravo); zdroj: Dotekománie
Specifikace Galaxy Z Fold8 Ultra displeje: 8 palců, 2184 x 1968 pixelů (QXGA+), Dynamic AMOLED 2X, 1~120 Hz 6,5 palce, 2520 x 1080 pixelů (Full HD+), Dynamic AMOLED 2X, 21:9, 1~120 Hz procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM: 12/16 GB úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB Android 17 + One UI 8.5 eSIM Foťáky: zadní – 200 MPx, OIS, f1,7 50 MPx, ultraširokoúhlý 10 MPx, 3x zoom, OIS přední – 2x 10 MPx IP48 čtečka otisků prstů na straně 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4 rozměry: složený: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm rozložený: 143,2 x 158,4 x 4,1 mm 215 gramů baterie: 5000 mAh + 45W USB C, bezdrátové nabíjení Výdrž baterie
Konečně nastal po letech posun a máme tu nárůst z 4400 rovnou na 5000 mAh. To sice nezní jako tolik při pohledu na jiné ohebné mobily (Razr Fold má 6000 mAh,
Honor Magic V6 dokonce 6660 mAh), ale je to rozhodně posun pro Samsung. Poprvé nasadil křemíkovo-uhlíkovou baterii (SiC). Nabíjení je také rychlejší a to 45W, bezdrátové pak 20W.
Výdrž baterie jsem přímo neporovnával, jelikož používat vedle sebe v běžném životě dva mobily stejně není úplně jednoduché. Fold7 jsem naposledy testoval před rokem kde jsem psal: “Samsung opravdu dobře optimalizoval a baterie v mém běžném použití vždy dala jeden den a přežil jsem i dva nenáročné“. S tím mohu souhlasit i letos, pocitově je pak výdrž ještě o něco málo lepší.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vs. Fold7 (vpravo); zdroj: Dotekománie
Fotoaparát
Fotosestava má nový 50Mpx ultraširokoúhlý snímač z Galaxy S26 Ultra, přičemž hlavní fotoaparát je beze změny stejně jako teleobjektiv. Ten už bych rád viděl lepší, jelikož tento teleobjektiv s trojnásobným přiblížením má jen 10 Mpx a je roky stejný. Nepotěší to hlavně při větším přibližování, 10Mpx vám nestačí na kvalitní 6x přiblížení.
Fold7 vs. Fold8 Ultra
Přímo jsem porovnal fotoaparáty Fold7 versus Fold8 Ultra a rozdíly se hledají jak jehla v kupce sena. Oba modely fotí téměř identicky, celkem logicky je maličko znát lepší ultraširokoúhlý snímač. Především za horších světelných podmínek měly fotky více detailů a nebyly tak rozpité. Rozdíl je ale opravdu decentní a ani nevím, zda to bude zde na webu poznat (fotky mírně zmenšujeme). Níže pak můžete vidět vždy dvojici fotek z hlavního snímače a pod ním dvojici z ultraširokoúhlého snímače. Fold7 je vlevo, Fold8 Ultra pak vpravo.
Fold7 (vlevo) vs. Fold8 Ultra (vpravo); zdroj: Dotekománie
Níže pak můžete vidět další snímky z testování Fold8 Ultra.
Ultraširokoúhlý snímač vs. hlavní; zdroj: Dotekománie
Teleobjektiv; zdroj: Dotekománie
Další snímky; zdroj: Dotekománie
Zhodnocení Galaxy Z Fold8 Ultra
Nový Galaxy Z Fold8 Ultra není žádná revoluční novinka. Je to mírný evoluční upgrade, který vylepšuje ty největší potíže předchozí generace. Velmi mě těší snazší otevírání díky vybroušené hraně, lepší ultraširokoúhlý snímač nebo nová antireflexní vrstva displeje. Po letech má Fold také konečně větší baterii a to je super, stejně jako rychlejší nabíjení. Na druhou stranu konkurence umí ještě větší baterie ve stejně tenkém těle.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra; zdroj: Dotekománie
Naopak nepotěší roky nezměněný teleobjektiv, který by mohl být lepší. Mrzí mě také absence podpory stylusu, který konkurence také nabízí. Mohl bych si pak přát též větší odolnost vůči prachu a písku.
Překvapivě Fold8 Ultra mezigeneračně tolik nezdražil. Doporučená cenovka začíná na 53 999 Kč a šplhá až do 68 999 Kč. Základní cena je tak jen o tisícovku dražší.
Ceny Galaxy Z Fold8 Ultra 1 TB + 16 GB RAM: 68 999 Kč (s výkupným bonusem 63 999 Kč) 512 GB + 12 GB RAM: 58 999 Kč (s výkupným bonusem 53 999 Kč) 256 GB + 12 GB RAM: 53 999 Kč (s výkupným bonusem 48 999 Kč) Klady Snazší otevírání telefonu díky nově zkoseným hranám Kvalitní antireflexní vrstva na vnitřním displeji Navýšená kapacita baterie na 5000 mAh a rychlejší nabíjení Lepší ultraširokoúhlý snímač fotoaparátu Vysoký jas displeje až 3000 nitů Zápory Zastaralý 10Mpx teleobjektiv s nedostatečným přiblížením Stále pouze základní odolnost IP48 vůči prachu Absence podpory stylusu Vysoká pořizovací cena