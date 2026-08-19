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Recenze Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra – co se vlastně změnilo od minulé generace?

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Samsung letos představil hned tři skládací telefony najednou, poprvé jsme se dočkali nového formátu v rámci Galaxy Z Fold8. Ten už jsme otestovali dříve. Dnes...
Recenze Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra – co se vlastně změnilo od minulé generace?

Recenze Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra – co se vlastně změnilo od minulé generace?

Zdroj: Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra; zdroj: Dotekománie
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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