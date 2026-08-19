Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Naše babičky přidávaly k zavařeným okurkám tento obyčejný list: Díky němu zůstanou křupavé jako po sklizni

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Měkké zavařené okurky umí naštvat víc, než by člověk čekal. Přitom často nejde o ocet ani o sůl, ale o jednu drobnost navíc: list s vyšším obsahem tříslovin nebo kousek křenu, který pomůže udržet pevnou strukturu.
Fotografie zavařených okurek

Fotografie zavařených okurek

Zdroj: Foto: Horacio Cambeiro / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0, zavařené okurky
Reklama
Další články z Cooky.cz
Domácí sekaná pečená ve vepřové bránici podle starého osvědčeného postupu
Domácí sekaná pečená ve vepřové bránici podle starého osvědčeného postupu
Lidl oznámil zatím nejzásadnější změnu: Placení na prodejnách už nikdy nebude takové, jaké ho známe
Lidl oznámil zatím nejzásadnější změnu: Placení na prodejnách už nikdy nebude takové, jaké ho známe

Lidl chystá další změny. Řetězec postupně zavádí do všech svých prodejen český platební systém Cvak, který...

Vrstvený tvarohový moučník s marmeládou podle jednoduchého domácího receptu
Vrstvený tvarohový moučník s marmeládou podle jednoduchého domácího receptu

Tvarohový moučník s marmeládou patří mezi ty recepty, které nevyžadují žádné kuchařské umění, a přesto...

Vepřová panenka s omáčkou z lišek a bramborovými kroketami: Slavnostní jídlo, které vynikne v sezóně čerstvých hub, která snad přijde i letos
Vepřová panenka s omáčkou z lišek a bramborovými kroketami: Slavnostní jídlo, které vynikne v sezóně čerstvých hub, která snad přijde i letos

Když chci uvařit něco slavnostnějšího, ale pořád po domácku, sahám po vepřové panence s liškovou omáčkou a...

Banánové muffiny pro děti i dospělé, kteří rádi zachraňují ovoce tím nejsladším způsobem
Banánové muffiny pro děti i dospělé, kteří rádi zachraňují ovoce tím nejsladším způsobem

Když mi na míse zůstanou dva až čtyři přezrálé banány a nikomu už se do nich nechce, přichází jejich...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.