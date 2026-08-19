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Honor představuje Pad 20 Pro: 12palcový tablet s výkonem a PC módem

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Honor pokračuje v představování novinek, tentokrát z kategorie tabletů. Portfolio se tedy rozrostlo o Honor Pad 20 Pro, větší tablet zaměřený trochu více na práci....
Honor představuje Pad 20 Pro: 12palcový tablet s výkonem a PC módem

Honor představuje Pad 20 Pro: 12palcový tablet s výkonem a PC módem

Zdroj: Honor
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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