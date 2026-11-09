Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Hry z Nintendo Switch 2 už běží na PC díky emulátoru. Historie se opakuje a Nintendo je bezmocné jako před 20 lety

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Neoficiální fork emulátoru Eden koncem října 2026 poprvé veřejně rozběhl několik exkluzivních titulů ze Switch 2 na běžném počítači.
Herní konzole Nintendo Switch s Mario Kart

Herní konzole Nintendo Switch s Mario Kart

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:45

Reklama
Další články z Mobify.cz
Kilogram plynu z čínských solárních elektráren otepluje planetu jako 24 300 kg CO2. Uniká a nikdo o tom nemluví
Kilogram plynu z čínských solárních elektráren otepluje planetu jako 24 300 kg CO2. Uniká a nikdo o tom nemluví
Windows má skrytý nástroj na instalaci programů, o kterém většina lidí neví. Jedním příkazem nainstalujete cokoliv
Windows má skrytý nástroj na instalaci programů, o kterém většina lidí neví. Jedním příkazem nainstalujete cokoliv

Přímo ve Windows se už roky ukrývá příkazový správce balíčků, který dokáže nainstalovat desítky programů...

Google vám do výsledků hledání na sílu cpe odpovědi z umělé inteligence. Jedna změna v nastavení je navždy vypne
Google vám do výsledků hledání na sílu cpe odpovědi z umělé inteligence. Jedna změna v nastavení je navždy vypne

Google od května zobrazuje českým uživatelům nad klasickými výsledky hledání automatické shrnutí generované...

Windows i macOS umí samy uvolnit místo na disku, ale většina lidí o tom neví. Jenže funkci musíte aktivovat
Windows i macOS umí samy uvolnit místo na disku, ale většina lidí o tom neví. Jenže funkci musíte aktivovat

Oba nejrozšířenější desktopové systémy mají vestavěný nástroj na automatické uvolňování místa. Ve výchozím...

Zpomaluje se váš počítač, nebo si to jen namlouváte? Existují nástroje, které vám to objektivně změří a řeknou pravdu
Zpomaluje se váš počítač, nebo si to jen namlouváte? Existují nástroje, které vám to objektivně změří a řeknou pravdu

Pocit pomalého počítače ještě neznamená, že takový opravdu je. Existuje pětice nástrojů, které dojem...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.