Nepoužitý skleněný pekáč z ČSSR se nabízí až za 400 Kč. Poškrábaný už do trouby nepatří

Při vyklízení babiččiny kuchyně nebo chalupy se v krabici objeví těžký skleněný pekáč s nápisem Simax. Jeden člen rodiny by ho vyhodil, druhý tvrdí, že má cenu. Pravdu mají napůl oba a rozhodne o tom hlavně stav skla. Retro nádobí z doby socialismu se totiž znovu objevuje v inzerátech.
Pekáč ze Sázavy poznáte podle nápisu
Simax je značka varného skla ze skláren Kavalier v Sázavě. Sklo se tam vyvíjelo od roku 1955 a ochrannou známku dostalo v roce 1958. Jde o borokřemičité sklo třídy 3.3, které patří do stejné třídy jako známé zahraniční varné sklo.
Značka existuje dodnes. Firma Kavalierglass v Sázavě pod jménem Simax dál vyrábí pekáče i zapékací mísy, takže se v kuchyni mohou sejít staré i nové kusy. U starých kusů prodávající zdůrazňují značení Simax nebo nápis Czechoslovakia.
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Za kolik takový pekáč nabídnout, se dá odvodit z toho, kolik za podobné kusy dnes žádají prodávající a sběratelé retro nádobí.
Nepoužitá mísa skoro za cenu nové
Na Aukru se v listopadu 2026 nabízí nepoužitá zapékací mísa Simax z československé výroby od Kavalieru. Má objem 2,4 litru, měří asi 28 × 21 cm, je v původním balení a bez vad. Vyvolávací cena aukce, která končí 8. listopadu 2026, je 399 Kč a k 7. listopadu na ni nikdo nepřihodil.
Takovou cenu ale prodávající žádá za nepoužitou mísu v krabici. Běžné použité pekáče se na podzim 2026 v inzerátech nabízejí za desítky až nízké stovky korun. Nový pekáč Simax z e-shopu přitom stojí jen o něco víc než nepoužitá retro mísa z aukce.
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Co se nabízí Kde a kdy Požadovaná cena Nepoužitá zapékací mísa Simax z ČSSR v původním balení Aukro, listopad 2026 vyvolávací cena 399 Kč Běžné použité skleněné pekáče Aukro, nabídka Kup teď, podzim 2026 zhruba 59–180 Kč Pekáče Simax z bazaru, použité i nepoužité (převážně současná výroba) Bazoš, podzim 2026 zhruba 100–550 Kč Nový oválný pekáč Simax 3 l s víkem e-shop, 7. 11. 2026 499 Kč Čím se prodávající v inzerátech chlubí
Prodávající retro varného skla v inzerátech vyzdvihují hlavně tyto přednosti:
nepoužitý stav, původní krabici nebo balení, značení Simax nebo Czechoslovakia, sklo bez oťuků a prasklin. Přečtěte si také: Sběratelé shánějí tyhle porcelánové hrnky ze socialismu a prodejci za ně chtějí až 800 Kč. Češi z nich pijí ranní kávu
U retro hrnečků z doby socialismu podle antikváře Petra Horáčka nakupují hlavně třicátníci a čtyřicátníci. „Je to doba jejich dětství,“ řekl v září 2026 pro CNN Prima NEWS. Podobná nostalgie se může týkat i jiného kuchyňského nádobí té doby. Ceny se podle CNN Prima NEWS tvoří na sociálních sítích a v bazarech.
Poškrábaný pekáč už do trouby nedávejte
Výrobci skleněného nádobí i spotřebitelská doporučení radí pekáč s oťukem, prasklinou nebo výrazným škrábancem vyřadit a dál v něm nepéct. Prasklina u starého pekáče hrozí hlavně tam, kde už je rýha nebo oťuk. Při ohřevu a chladnutí se totiž sklo neroztahuje všude stejně a poškozené místo může povolit jako první. Riziko roste při prudké změně teploty, třeba když horký pekáč postavíte na studenou nebo mokrou linku, přilijete do horké mísy studenou tekutinu nebo ji přenesete z mrazáku rovnou do trouby.
Rýhy na skle většinou nadělá běžné používání: pekáč zastrčený ve skříni pod hrnci, ťuknutí o dřez, kovová lopatka při krájení porcí nebo drsná strana houbičky na připečené zbytky. Takový šrám může pečení nějakou dobu vydržet a povolit až později.
Přečtěte si také: Za 1 takový pohárek dnes sběratelé dají víc než za celou novou sadu z IKEA. Češi je mají v kredenci Jak napsat poctivý inzerát
Poškrábaný pekáč má hodnotu nanejvýš jako retro nebo dekorační kousek. V inzerátu poškození jasně popište, vyfoťte ho zblízka a výslovně napište, že pekáč k pečení už neslouží. Přidejte i fotku značení, objem a rozměry, aby si ho kupující mohl porovnat s ostatními nabídkami.
Pekáč s rýhami se dá prodat nanejvýš jako retro nebo dekorační kousek a jeho poškození patří do inzerátu. Ilustrační foto.
Nepoužitý kus nabídněte na Aukru nebo Bazoši i s celým balením, protože původní krabici prodávající uvádějí jako jednu z hlavních předností. Pekáč bez vad si můžete nechat na pečení. Prodejci Simaxu radí nechat ho vždy postupně vychladnout a mýt jemnými prostředky, které sklo nepoškrábou.
Zdroje: https://aukro.cz/nepouzita-simax-zapekaci-misa-z-varneho-skla-2-4-l-vintage-cssr-7107929069, https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=sklen%C4%9Bn%C3%BD%20pek%C3%A1%C4%8D%20retro, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=simax+retro&rubriky=www&order=&kitx=ano, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=pek%C3%A1%C4%8D+simax&rubriky=www&order=&kitx=ano, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/ceske-znacky-sklarny-kavalierglass, https://www.geocaching.com/geocache/GC5CNKG, https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022, https://blogs.extension.iastate.edu/answerline/2019/03/04/glass-kitchenware-cautions, https://www.anchorhocking.com/bakeware-facts/, https://www.thedailymeal.com/2253225/why-chipped-pyrex-dishes-not-worth-buying/, https://en.domacipotreby.cz/simax-oval-baking-pan-with-lid-3-l-1-4-l-35-4-x-21-3-x-13-cm-p3256/, https://www.datart.cz/sada-pekacu-simax-9-ks-315.html, https://dk.upce.cz/bitstream/10195/47598/3/KavalirovaK_Historiesklaren_TJ_2012.pdf