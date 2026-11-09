Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nepoužitý skleněný pekáč z ČSSR se nabízí až za 400 Kč. Poškrábaný už do trouby nepatří

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Při vyklízení babiččiny kuchyně nebo chalupy se v krabici objeví těžký skleněný pekáč s nápisem Simax. Jeden člen rodiny by ho vyhodil, druhý tvrdí, že má cenu. Pravdu mají napůl...
Nepoužitý skleněný pekáč z ČSSR se nabízí až za 400 Kč. Poškrábaný už do trouby nepatří

Nepoužitý skleněný pekáč z ČSSR se nabízí až za 400 Kč. Poškrábaný už do trouby nepatří

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:41

Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Za socialismu ji dostala každá nevěsta. Dnes je tahle skleněná mísa z ČSSR sběratelská rarita za 1 690 Kč
Za socialismu ji dostala každá nevěsta. Dnes je tahle skleněná mísa z ČSSR sběratelská rarita za 1 690 Kč
V obchodě byl běžným zbožím, dnes se tenhle skleněný džbán z ČSSR prodává až za 1 249 Kč
V obchodě byl běžným zbožím, dnes se tenhle skleněný džbán z ČSSR prodává až za 1 249 Kč

Při vyklízení babiččiny kredence se může najít věc, kterou nikdo z rodiny nepamatuje v provozu. Třeba modrý...

Tyhle vykrajovátka na cukroví z ČSSR leží v šuplíku skoro každé babičky. Sada vyjde až na 389 Kč
Tyhle vykrajovátka na cukroví z ČSSR leží v šuplíku skoro každé babičky. Sada vyjde až na 389 Kč

Před Vánoci se v mnoha kuchyních otevírá šuplík s plechovou krabičkou plnou koleček, srdíček a zvířátek....

Tyhle hrnky z ČSSR má v kredenci každá druhá babička. Sběratelé za sadu nabízejí až 1 699 Kč
Tyhle hrnky z ČSSR má v kredenci každá druhá babička. Sběratelé za sadu nabízejí až 1 699 Kč

Při vyklízení kredence po babičce přijdou na řadu i malované hrnky, ze kterých se celé roky pila ranní...

Tyto 3 kousky skla z kredence za socialismu dnes mají větší cenu než nové nádobí
Tyto 3 kousky skla z kredence za socialismu dnes mají větší cenu než nové nádobí

Představte si vyklízení bytu po rodičích. Ve vitríně zůstala těžká hranatá vázička se zeleným jádrem v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.