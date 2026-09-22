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Googlebook je prémiový notebook od Googlu, který staví na Androidu a úzkém propojení s telefonem

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Google oficiálně představil Googlebook. Jedná se o novou prémiovou řadu notebooků postavených na Androidu a základech ChromeOS. Hlavní myšlenkou je úzké propojení s telefonem s...
Googlebook je prémiový notebook od Googlu, který staví na Androidu a úzkém propojení s telefonem

Googlebook je prémiový notebook od Googlu, který staví na Androidu a úzkém propojení s telefonem

Zdroj: Google
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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