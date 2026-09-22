Googlebook je prémiový notebook od Googlu, který staví na Androidu a úzkém propojení s telefonem

Google oficiálně představil Googlebook. Jedná se o novou prémiovou řadu notebooků postavených na
Androidu a základech ChromeOS. Hlavní myšlenkou je úzké propojení s telefonem s Androidem a hluboká integrace umělé inteligence Gemini. Google si přitom nevyrábí notebooky sám. První modely Googlebooků přicházejí od značek Acer, ASUS, Dell, HP a Lenovo, takže nepůjde o jeden konkrétní unifikovaný model. Googlebooky jsou nové prémiové notebooky od Google
Google se snaží vyřešit dlouhodobou slabinu ekosystému Androidu. Telefon a notebook dnes často fungují jako dvě poměrně oddělená zařízení, zatímco Googlebook je má propojit do více spolupracujícího celku. Po přihlášení může notebook převzít z telefonu nastavení, uložená hesla, Wi-Fi sítě nebo zprávy, přičemž Google zdůrazňuje zabezpečení pomocí koncového šifrování. Funkce Continue On dovolí pokračovat na notebooku přesně tam, kde uživatel skončil na telefonu.
Zdroj: Google
Aplikace Files zase zobrazí soubory a fotografie uložené v telefonu bez nutnosti ručního přeposílání. Pomocí Cast My Apps lze aplikace z telefonu streamovat do samostatného okna na počítači a přímo je tam ovládat. Hodit se to může například při opisování jednorázového kódu ze zprávy nebo při práci s aplikací, která nemá desktopovou verzi.
OLED displeje, 45 TOPS a až 14 hodin na baterii
Jednotlivé modely se budou lišit, Google ale stanovuje poměrně vysokou laťku. Výrobci používají samé prémiové materiály, mezi kterými nechybí hliník, hořčíkové slitiny nebo uhlíková vlákna. Počítá se s dotykovými displeji s rozlišením až 2,8K a technologií OLED, skleněnými haptickými touchpady a podsvícenými klávesnicemi. Uvnitř Googlebooků budou tepat procesory Intel a
Qualcomm doplněné o NPU s výkonem přes 45 TOPS pro lokální zpracování úloh umělé inteligence. Výdrž má podle Googlu dosahovat až 14 hodin.
Zdroj: Google
Gemini je přímo součástí pracovního prostředí
Umělá inteligence samozřejmě tvoří jednu z hlavních částí celé platformy. Funkce
Magic Pointer zpřístupní Gemini nad obsahem, který je právě na obrazovce. Uživatel tak může například požádat o překlad textu nebo uspořádání kalendáře, aniž by musel přecházet do samostatné aplikace. Google zároveň uvádí, že Gemini začne obsah zpracovávat až na vyžádání a funkci lze kdykoliv vypnout. Android aplikace, Photoshop i vývojářský terminál
Googlebook kombinuje plnohodnotný Chrome s podporou rozšíření a aplikace z Obchodu Play. Google uvádí také podporu nativních nástrojů Adobe Photoshop, Lightroom nebo CapCut. Netflix a HBO Max mají podporovat i přehrávání staženého obsahu bez připojení k internetu. Hráči dostanou k nákupu jeden rok služby GeForce NOW. Vývojáře pak může zaujmout integrované prostředí Antigravity určené k tvorbě a testování aplikací nebo plnohodnotný terminál, ve kterém lze používat například Claude Code či Antigravity CLI.
Zdroj: Google
Google věnoval poměrně velkou pozornost také zabezpečení. Googlebook přebírá bezpečnostní architekturu ChromeOS včetně hardwarového kořene důvěry Google Titan a lokální detekce škodlivého softwaru. Součástí je také bezpečnostně certifikovaný hypervizor pKVM úrovně 5, který vytváří izolované linuxové prostředí pro terminál, vývojové nástroje nebo autonomní AI agenty.
Jaká je dostupnost a cena?
Googlebook začíná na 899 dolarech což v přepočtu činí zhruba 19 tisíc korun. K nákupu uživatelé dostanou také 12 měsíců Google AI Pro s 5TB cloudovým úložištěm a nástroji Gemini Advanced. Google přidává také tři měsíce YouTube Premium, Adobe Photoshop a další služby a pro samotný operační systém Googlebook OS slibuje nové funkce a aktualizace po dobu až 10 let.
VIDEO
Předobjednávky jsou dostupné v rámci Google Store, Best Buy a dalších. V USA se první notebooky začnou prodávat 4. října 2026, o den později dorazí také do Kanady, Velké Británie, Irska, Francie, Německa a Austrálie. Českou dostupnost Google zatím neoznámil.
Zdroj: blog.google