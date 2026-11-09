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Noční jízda vlakem mezi Náchodem a Hronovem nehrozí, vlaky tady mají stopku

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Cestující na Náchodsku čeká od pondělí změna. Mezi Náchodem a Hronovem na čtyři večery přestanou jezdit vlaky a na trať místo nich vyrazí náhradní autobusy. Omezení potrvá až do čtvrtka 12. listopadu.
Noční jízda vlakem mezi Náchodem a Hronovem nehrozí, vlaky tady mají stopku

Noční jízda vlakem mezi Náchodem a Hronovem nehrozí, vlaky tady mají stopku

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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