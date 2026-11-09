Tyhle vykrajovátka na cukroví z ČSSR leží v šuplíku skoro každé babičky. Sada vyjde až na 389 Kč

Před Vánoci se v mnoha kuchyních otevírá šuplík s plechovou krabičkou plnou koleček, srdíček a zvířátek. Babička s nimi vykrajovala linecké ještě za Československa a na vybledlém obalu je pořád vidět jméno podniku. Dá se s nimi ještě péct a dal by za ně dnes někdo peníze? Na bazarech se tahle vykrajovátka opravdu nabízejí a za některé sady chtějí prodejci víc, než stojí nové kusy z obchodu.
Kolečka, srdíčka a jméno podniku
Staré sady se nejsnáz poznají podle tvarů. Bývají v nich hladká nebo vroubkovaná kolečka od nejmenšího po největší, srdíčka, vánoční motivy a zvířátka. Většinou jsou z kovového plechu. Mezi nabídkami se ale najdou i hliníková vykrajovátka v kulaté krabičce nebo plastová.
Napovědět může i obal. Některé sady se dochovaly v původním papírovém obalu nebo v krabičce výrobce, na které bývá název podniku. Prodejci jako výrobce uvádějí třeba Kovozávod Svratka, OPS Žďár nebo Vkus Svitavy, od kterého má podle inzerátu pocházet vykrajovátko Karty z 80. let.
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Prodejci na Bazoši často píšou, že vykrajovátka mají po babičce nebo z pozůstalosti. Nabídka je velká: na hledání „vykrajovatka retro“ ukázal 7. listopadu 2026 Vinted 42 výsledků, Bazoš 12 inzerátů a Aukro 11 nabídek. Běžné retro sady se nabízejí většinou za desítky až nízké stovky korun.
Ze sad, které prodejci výslovně označili jako československé, má nejvyšší požadovanou cenu kovová sada vykrajovátek s formičkami na Vinted. Inzerát ji popisuje jako „retro Czechoslovakia“ ve velmi dobrém stavu a prodejce za ni chce 389 Kč. Takto vypadaly požadované ceny v inzerátech k 7. listopadu 2026:
Nabídka Server Požadovaná cena kovová sada s formičkami, označená jako československá Vinted 389 Kč sada retro vykrajovátek v aukci, zatím bez příhozu Aukro 290 Kč (vyvolávací cena) sady s možností Kup teď Aukro 150–199 Kč 24 starých vykrajovátek Bazoš, Vinted 150 Kč 6 vroubkovaných koleček se značkou „czechoslovakia“ Vinted 90 Kč Přečtěte si také: Většina Čechů je myje v myčce, a tím jim sráží cenu na polovinu. Sběratelé za tyhle sklenice ze socialismu dají až 97 000 Kč
Kdo nakupuje na Vinted, platí k ceně ještě poplatek za ochranu kupujícího a dopravu. Výsledná částka je proto vyšší, než ukazuje inzerát.
Nová sada vyjde levněji
Nová sada šesti hladkých koleček z pocínovaného plechu od českého výrobce Smolík stojí na Zboží.cz k 7. listopadu 2026 od 79 Kč. Stará sada šesti vroubkovaných koleček, kterou prodejce označil jako československou, je tedy v inzerátu dražší než nová z obchodu.
U starých kusů se nejspíš platí za vzpomínky, původní krabičku a jméno podniku z dětství. Kdo by chtěl babiččinu sadu prodat, má počítat spíš s desítkami korun nebo nízkými stovkami.
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Před pečením si každý kus pořádně prohlédněte, protože část bazarových nabídek není vyčištěná. Vyhláška 38/2001 Sb. v příloze 8 stanoví, že ocel a železo, které snadno rezaví, musí mít pro styk s potravinami povrchovou úpravu. Bez ní se smějí používat jen na suché potraviny, a to bez známek koroze.
Rezavé vykrajovátko proto do těsta nedávejte. Hodí se do vitríny, na vánoční stromeček nebo jako ozdoba na kuchyňskou poličku. Hliník a jeho slitiny ve stanoveném složení vyhláška pro styk s potravinami připouští. Se silně kyselými potravinami s pH pod 3,7 se ale stýkat nemají a u nesuchých potravin platí i časové omezení styku.
Proč se vykrajuje právě linecké
Drobné vánoční cukroví se podle Jitky Rákosníkové, autorky kuchařek a odbornice na historii jídla, rozšířilo v českých domácnostech hlavně až po první světové válce. Pro Seznam Zprávy v prosinci 2025 uvedla, že k nám přišlo z rakousko-německého prostředí. Samo linecké má jméno po rakouském Linci a jeho těsto se objevuje v receptu zapsaném už v roce 1653.
Přečtěte si také: Za 1 takový pohárek dnes sběratelé dají víc než za celou novou sadu z IKEA. Češi je mají v kredenci České linecké mívá v horní placičce jediný vykrojený otvor, rakouská linecká očka obvykle tři. Ilustrační foto. Zdroj: Helena Jankovičová Kováčová / Pexels.
„Důležitou roli hrál tvar, kdy kruh představoval symbol slunce,“ dodala Rákosníková. České linecké má v horním dílu jeden vykrojený otvor, rakouská linecká očka jich mívají tři.
Kdo chce letos péct s babiččinou sadou, nechá rezavé kusy stranou a chybějící tvary doplní novými kolečky z obchodu. Krabička s původním obalem pak může zůstat v šuplíku jako rodinná památka.
Zdroje: https://www.vinted.cz/items/9679398991-vykrajovatka-formicky-retro-czechoslovakia, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=vykrajov%C3%A1tka+retro&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hledat&kitx=ano, https://ostatni.bazos.cz/inzerat/224404421/prodam-hlinikova-vykrajovatka.php, https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=vykrajov%C3%A1tka%20retro, https://www.zbozi.cz/vyrobek/smolik-707-kolecka-sada-hladkych-vykrajovatek-6-ks/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-38, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-vanoce-cukrovi-linecke-rohlicky-historie-294375, https://www.echo24.cz/a/HSzSE/zpravy-panorama-vanocni-cukrovi-historie-pohanske-obetiny-sladkosti-starych-bohu, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/svetovecesko-a-sladke-vylety-za-tajemstvim-vanocni, https://www.vinted.cz/catalog?search_text=vykrajovatka%20retro