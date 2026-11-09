V obchodě byl běžným zbožím, dnes se tenhle skleněný džbán z ČSSR prodává až za 1 249 Kč

Při vyklízení babiččiny kredence se může najít věc, kterou nikdo z rodiny nepamatuje v provozu. Třeba modrý skleněný džbán, který léta stál za sklem jen pro parádu. Takové sklo se kdysi kupovalo v běžných prodejnách jako užitkové zboží. Dnes se s ním obchoduje na bazarech a o ceně rozhoduje pár detailů, které poznáte i doma.
Modrý džbán z Bazoše
Na Bazoši se 31. října 2026 objevil inzerát prodejce z Bruntálska. Nabízí nepoužitý modrý džbán z hutního skla s čirým uchem a chce za něj 1 249 Kč. Podle prodejce ho vyrobila tehdejší sklárna ve Vrbně pod Pradědem a je mu asi 40 let.
Džbán měří 21,5 cm a vejde se do něj 1 250 ml, takže na nedělní oběd pro celou rodinu stačí. Okraj nahoře je zesílený, dno pevné a podle inzerátu není nikde poškozený. K 7. listopadu 2026 byla nabídka stále aktivní.
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Prošli jsme nabídky retro skleněných džbánů československé výroby na Bazoši a Aukru. K 7. listopadu 2026 se jednotlivé kusy nabízely většinou za stovky korun. Přes 1 000 Kč se mezi nimi nabízel jen nepoužitý kus z Vrbna.
Džbán Portál Nabídková cena modrý nepoužitý, hutní sklo, Vrbno pod Pradědem (podle prodejce) Bazoš 1 249 Kč ručně malovaný s květinami, 50.–60. léta Bazoš 650 Kč růžový se zlacením, 70. léta Bazoš 400 Kč s pěti sklenicemi z Rosic Aukro 360 Kč (Kup teď) ručně zlacený z Nového Boru Aukro 320 Kč čirý žebrovaný Bazoš 150 Kč nový v původním balení, asi 80. léta, původ neuveden Aukro 149 Kč (vyvolávací cena, bez příhozu)
Všechny částky jsou ceny, které chtějí prodejci, a nabídky se rychle mění. Odkazy na nabídky, ze kterých jsme vycházeli, najdete ve zdrojích pod článkem.
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Hutní sklo tvaruje sklář ručně u sklářské pece. Lisované sklo vzniká tak, že lis vtlačí sklovinu do kovové formy. Ruční broušení vzoru dalo hodně práce, kdežto u lisovaného skla vytvořila podobný vzor už forma. Výroba byla proto levnější a lisované sklo tak kdysi zastupovalo dražší broušené.
Hutní sklo vzniká ruční prací skláře u pece, kdežto lisované sklo dostává tvar v kovové formě. Ilustrační foto. Zdroj: Hans Heemsbergen / Pexels.
I lisované sklo ale začali navrhovat výtvarníci. Jiří Brabec, František Vízner nebo Rudolf Jurnikl ho navrhovali v 60. a 70. letech a všichni prošli ateliérem Karla Štipla na pražské UMPRUM. Sklárny s touto školou spolupracovaly na nových vzorech od roku 1953 a vedle Štipla tam působil i profesor Josef Kaplický.
U starožitníků se nabízejí i autorské kusy z koncernu Sklo Union, třeba mísa Jiřího Brabce ze 70. let za 1 690 Kč k 7. listopadu 2026. Tato jména patří k lisovanému sklu, kdežto džbán z Vrbna je podle inzerátu hutní.
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Prodejci dražších kusů v inzerátech zdůrazňují stav. Píšou, že sklo nemá oťuky ani praskliny, stálo jen ve vitríně nebo nebylo nikdy použité. Každé poškození hodnotu skla snižuje.
Než džbán vyfotíte, prohlédněte si:
okraj, hubičku a ucho, jestli nejsou oťukané, stěny a dno proti světlu, jestli v nich není prasklina, stopy po používání, třeba škrábance na dně, případnou nálepku nebo krabici z obchodu.
Analytik investičního fondu Pro Arte Adam Hnojil v srpnu 2024 pro Seznam Zprávy radil kupcům autorského skla, aby si zjistili, v kolika kusech dílo vzniklo, a pečlivě kontrolovali jeho stav. U větší investice doporučil poradit se s kurátorem muzea nebo s galerií.
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Na Aukru zatím řada aukcí retro skleněných džbánů nezískala ani jeden příhoz. Cena v inzerátu ukazuje přání prodejce a kolik kdo skutečně zaplatí, se z ní nedozvíte. Než vlastní džbán nabídnete, projděte si podobné kusy na Bazoši a Aukru a porovnejte stáří, stav i druh skla.
Pokud se s džbánem loučit nechcete, klidně ho postavte na stůl s vodou a plátky citronu. Jestli je ale opravdu nepoužitý, nechte ho raději ve vitríně, protože právě tohle prodejci u dražších kusů vyzdvihují.
Zdroje: https://www.bazos.cz/search.php?hledat=retro+sklen%C4%9Bn%C3%BD+d%C5%BEb%C3%A1n&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hledat&kitx=ano, https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=d%C5%BEb%C3%A1n%20rosice, https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=sklen%C4%9Bn%C3%BD%20d%C5%BEb%C3%A1n%20retro&sort=price_desc, https://www.sklo-union.eu/fenomen, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-zivotni-styl-po-20-letech-se-v-cesku-zase-vyrabi-lisovane-pullitry-diky-designerum-293660, https://www.antikpraha.cz/sklo-praha, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-zivotni-styl-cesko-sklo-investice-256598, https://ostatni.bazos.cz/inzerat/225817275/novy-velky-retro-dzban-z-hutniho-skla-se-zdobenym-uchem.php